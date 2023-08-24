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Успех в районе Работино открывает перед ВСУ новые возможности для контрнаступления

  • 24.08.2023, 8:16
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Успех в районе Работино открывает перед ВСУ новые возможности для контрнаступления

По оккупантам наносят удары уже в Токмаке.

Тактические успехи ВСУ в районе Работино и вокруг него дают возможность расширить прорыв украинских войск на оборонительных линиях армии РФ.

Накануне Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выложил в Сеть кадры из Работино, на которых можно увидеть флаг Украины в центре села на здании разрушенной школы.

Аналитики из Института изучения войны сообщили, что успехи в районе Работино дали возможность ВСУ прорвать первую линию обороны, состоящую из множественных минных полей.

Дальше продвижение в тыл врага должно быть не таким «заминированным».

Кадры с геолокацией от 22 и 23 августа показали дальнейшее продвижение ВСУ в Работино.

Украинские защитники контролируют большую часть села и при этом сумели добиться успехов к западу от Вербового.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские защитники добились успехов в районе Новопокровки и Новоданиловки.

Аналитики уверены, что в МО РФ хотели использовать Работино и территорию вокруг для нанесения контрударов по ВСУ к востоку от села.

Освобождение Работино лишит оккупантов позиций в районе западного фланга украинского прорыва, а значит даст больше пространства ВСУ для маневров в попытках прорвать и вторую линию обороны врага.

Аналитики уверены, что украинским защитникам уже удалось выйти на вторую линию обороны врага, продвинувшись на 2 км. Она состоит из полевых укреплений, противотанковых рвов и «зубов дракона».

Пока неясно, как много на этом участке минных полей, однако эксперты утверждают, что они не в таком количестве, как на первой линии. Стоит также напомнить, что третья линия обороны врага — это уже тыл и база обеспечения.

Сейчас украинская артиллерия может без проблем наносить удары по армии РФ, находящейся в Токмаке.

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