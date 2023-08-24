Белорусские банки массово вводят изменения по карточкам 24.08.2023, 8:25

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Что поменялось?

Белорусские банки активно вводят новшества по карточкам. Некоторые из них касаются размера комиссии за услуги, другие же — лимитов по суммам операций, пишет zerkalo.io.

«МТБанк» с 22 августа для резидентов нашей страны снял все ограничения по снятию наличной валюты с карточек и текущих счетов в банкоматах и кассах банка. «Если необходима крупная сумма, рекомендуем не терять время и заранее уточнить в контакт-центре, где именно доступны денежные средства в таком объеме, или оформить заказ, а мы подготовим необходимую сумму», — уточняет финучреждение.

Для нерезидентов увеличили лимиты до 200 000 долларов и 100 000 евро в месяц.

«Банк БелВЭБ» объявил, что с 22 сентября прекратит выпускать для физлиц карточки Platinum, Infinite, Gold (исключение — пластик «Яркая кредитка»), Standard, Classic, World, Rewards. С этой даты финучреждение также прекратит выпуск корпоративных карт Business.

Также «Банк БелВЭБ» уберет лимиты на снятие наличных по карточкам, которые будут оформлены с 1 сентября в пакетах услуг «Всё просто» и «Всё оптимально». Речь о пластике, которые выпустили к зарплатному проекту. «Клиентам банка предоставляется возможность многократного бесплатного снятия наличных в любом банкомате на территории Беларуси», — уточняет банк.

«Сбер Банк (Беларусь)» с 7 августа возобновил прием платежей с использованием карт платежной системы «Мир» в своих инфокиосках и банкоматах. С этого числа финучреждение также ввело комиссию по картам «МИР» банков-нерезидентов, если ими будут что-либо оплачивать в ЕРИП через устройства самообслуживания банка. Тариф — 3% от суммы операции.

«Технобанк» анонсировал, что с 8 августа по его картам Visa можно рассчитываться как в Беларуси, так и за рубежом. Однако есть важный момент. «По карточкам с продленным сроком действия возможны отказы при расчете за рубежом, в том числе при расчете в сети зарубежных интернет-магазинов. Для совершения интернет-платежей рекомендуем оформить виртуальную карточку Visa в онлайн-режиме через мобильное приложение TechnoMobile (App Store, Google Play, AppGallery) или интернет-банк. Если планируете выезд за пределы Республики Беларусь, рекомендуем переизготовить платежную карточку», — отмечает финучреждение.

«Приорбанк» сообщил, что по карточкам «Белкарт» стали доступны расчеты в российских интернет-магазинах. Это произошло благодаря тому, что «Приорбанк» подключился к сервису MirAccept 2.0.

«РРБ-Банк» с 14 августа запустил сервис БЕЛКАРТ Pay для пользователей карточек. «Сервис работает в любой точке Беларуси, где доступна бесконтактная оплата, а также на территории Российской Федерации и в странах, обслуживающий платежную систему „Мир“. При этом не требуется доступ к интернету — подключение обязательно только во время добавления карточки в приложение», — поясняют в банке.

«БНБ-Банк» запустил возможность оформить карточки Mastercard Standard в белорусских рублях, долларах и евро в мобильном приложении BNB-Bank. Такая возможность предусмотрена для тех, кто захочет воспользоваться предложением «Maxima Debit».

«Белагропромбанк» ввел изменения в правила пользования банковскими карточками. Но финучреждение не пояснило клиентам, что конкретно откорректировали.

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