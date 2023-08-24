По дорогам Москвы передвигаются колонны с ядерными установками

По дорогам Москвы передвигаются колонны с ядерными установками4
- 24.08.2023, 8:33
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Странное перемещение заметили сегодня ночью.
На фоне резонансных событий в России, в частности, сбития самолета владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, что, по всей вероятности, стало причиной его гибели, в Москве ближе к ночи началась какая-то странная активность. Так, на столичных дорогах передвигаются колонны с ядерными установками.
Кадры встревоженной вечерней Москвы опубликовал опальный пропагандист Владислав Поздняков на своем Telegram-канале, передает obozrevatel.com.
Кроме того Поздняков опубликовал фотографию из Санкт-Петербурга. Здесь в штаб-квартире частной военной компании сотрудники зажгли в окнах бизнес-центра свет таким образом, чтобы выложить крест.