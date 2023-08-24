Андрей Санников: После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина 1 24.08.2023, 8:54

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Андрей Санников

Спецслужбы задействовали знакомый метод.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников прокомментировал гибель главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина:

— Думаю, Пригожина, действительно, порешили. Чисто по логике питерской подворотни, но «по-богатому»: замочили в частном джете.

В пользу того, что это произошло, свидетельствует молниеносное распространение информации об этом событии. Такая информация относится к категории сведений, которые Кремль всеми силами пытается скрывать, пока не выработает своей версии. Значит, убийство произошло уже под готовый план авиакатастрофы, и потому информацию никто не блокировал.

Интересно здесь другое: кто реально был заказчиком и исполнителем, и для чего это все надо было.

Нет сомнения, что Путин должен был отомстить Пригожину, прежде всего за свою трусость, за обмоченные штаны. Потому за выполнение этого заказа наверняка была конкуренция. Но те, кто его на самом деле исполнил, мог иметь несколько иные цели, чем помочь Путину отомстить обидчику.

Думаю, что и Уткин также был на борту и был убит вместе с Пригожиным. А это уже другой расклад. Это уже тестирование смены власти. Пока в отдельно взятой преступной группировке «вагнеровцев», но с прицелом на большее.

Знакомый метод спецслужб: запустить пробный жесткий сценарий с подкупами, предательствами и убийствами, и посмотреть, куда ручейки потекут, кто куда побежит сдаваться или продаваться. А затем осуществить уже реальный сценарий перехвата власти.

И здесь после Уткина-Пригожина на первый план выступает известный дуэт Лукашенко-Путина.

Такие рокировочки - вполне в стиле ФСБ и братского ему лукашенковского КГБ.

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