В Беларуси повысили тарифы на пересылку писем и бандеролей 1 24.08.2023, 9:05

Сколько теперь будут стоить услуги почты?

В Беларуси повысятся фиксированные тарифы на пересылку внутри страны простых отправлений письменной корреспонденции. Кроме того, изменяются тарифы на выплату пенсий, пособий, компенсаций и осуществление других социальных выплат операторами почтовой связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Документом изменяется плата за выплату пенсий, пособий, компенсаций и осуществление других социальных выплат операторами почтовой связи.

В Минске она составит 0,7 рубля (ранее - 0,9 рублей), в административных центрах областей и районов, городах областного подчинения, не являющихся административными центрами, — 0,9 рубля (ранее в областных центрах она составляла 1,05 рубля, а в городах областного подчинения и районных центрах - 1,34 рубля), в остальных населенных пунктах тариф не изменился (2,34 рубля).

Также повысятся фиксированные тарифы на пересылку внутри страны простых отправлений письменной корреспонденции.

Для физлиц пересылка почтовой карточки станет стоить 0,7 рубля (ранее было 0,62 рубля). Пересылка письма массой до 20 г или бандероли массой до 20 г обойдется в 0,7 рубля (ранее было 0,62 рубля), а за каждые последующие полные или неполные 20 г массы надо будет доплатить 0,06 рубля (ранее было 0,05 рубля).

Для юрлиц и ИП пересылка почтовой карточки станет стоить 0,58 рубля без НДС (ранее было 0,52 рубля без НДС). Пересылка письма массой до 20 г или бандероли массой до 20 г обойдется в 0,58 рубля без НДС (ранее было 0,52 рубля без НДС), а за каждые последующие полные или неполные 20 г массы надо будет доплатить 0,05 рубля без НДС (ранее было 0,0417 рубля без НДС).

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

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