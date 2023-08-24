На месте крушения самолета Пригожина найдена важная улика 2 24.08.2023, 9:10

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Тело главаря ЧВК «Вагнер» пока не идентифицировали.

На месте катастрофы бизнес-джета Embraer-135 (EBM-135BJ) в Тверской области обнаружен телефон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает Al Jazeera.

Телеканал ссылается на источник в ЧВК. Тело Пригожина пока не идентифицировали среди останков, отмечает он.

Согласно списку пассажиров, который опубликовала Росавиация, на борту, кроме Пригожина, должны были быть командир «Вагнера» Дмитрий Уткин, бойцы ЧВК Сергей Пропустин, Евгений Макарян и Александр Тотмин, а также Валерий Чекалов, которого связывают со структурами Пригожина, и Николай Матусеев.

По данным МЧС, все пассажиры и трое членов экипажа погибли. «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщил, что поисковая операция завершена и на месте найдены останки десяти человек.

Вечером 23 августа джет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. Авиакатастрофа произошла на северо-западе Тверской области около населенного пункта Куженкино.

Среди возможных причин, по данным источника РБК, следствие рассматривает ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.(ст. 263 УК).

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