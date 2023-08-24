«Просто верните паспорта» 13 24.08.2023, 9:19

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Белорусы рассказали о своих приключениях с визами.

Кажется, белорусы уже привыкли, что для получения шенгенской визы мало просто желания куда-то выехать. За запись в посольство или визовый центр нужно побороться (и чаще всего выложить приличную сумму посредникам), пишет onliner.by.

И даже когда окошко на запись найдено и увесистая папка документов собрана, радоваться еще рано. Этим летом десятки белорусов не могут дождаться паспортов, которые уехали из минского испанского визового центра в Москву.

Срываются отпуска, есть даже история об отмененной свадьбе. Попытались разобраться, что происходит.

В 20-х числах июня мы публиковали новость о том, что в Минске заработал испанский визовый центр (после годового перерыва).

Потенциальные туристы радовались, что теперь у них снова появится возможность подаваться на испанскую визу в столице. До этого агентства отправляли белорусов в Москву, что, согласитесь, не очень неудобно.

Как и прежде, решения по визам принимают не у нас, это происходит в Генеральном консульстве Испании в России, куда документы доставляют курьерскими службами. Зато с открытием визового центра как минимум отпала необходимость в личной подаче.

Конечно, никто не отменял проблемы с записью в сам визовый центр. Лично мы в июне сделали десятки попыток самостоятельно выхватить окошко, но безрезультатно. Не забываем, что есть визовые агентства, которые занимаются этим профессионально. Возможно, клиентам агентств просто везет больше. Так или иначе, слоты регулярно появляются — и белорусы их успешно разбирают.

С момента открытия визового центра прошло уже более двух месяцев. Десятки, а то и сотни туристов, по идее, должны были вернуться с просторных испанских пляжей и притащить с собой в чемоданах пару-тройку килограммов настоящего хамона. Но счастливчиков, которым удалось этим летом получить испанский шенген, оказалось немного. В телеграм-чате «Виза в Испанию» более 1,5 тыс. участников, и лишь единицы на вопрос журналиста отписались о полученной визе.

На первый взгляд, всему виной проблемы со сроками рассмотрения документов в Генеральном консульстве Испании. Если сразу после открытия белорусов ориентировали на три недели ожидания, то уже с 4 июля вводные поменялись: туристов предупредили, что документы будут рассматривать шесть недель. Однако оказалось, что и это не предел.

Запись идет — откуда недовольные?

Как показала практика, закладывать на визу нужно два месяца или даже больше. Из тех, кто подавался в Минске в первых рядах (то есть в конце июня), многие до сих пор не получили свои паспорта обратно.

Настя отдала документы 27 июня. Уверяет, что работники визового центра тогда четко говорили про три недели. Свой отпуск девушка спланировала с запасом — на начало августа.

— Но чуда не произошло, я попала в число тех несчастных, кто до сих пор ждет свой паспорт. Мы пытались перенести наш автобусный тур на новые даты — с 27 августа, но время стремительно приближается, а новостей нет. Визовый центр информации не дает, работники пишут, что «документы на рассмотрении в консульстве». В отпуск я, конечно же, не пойду, пока мне не вернут документы.

Ответы визового центра на письма белорусов

Юлия подавалась на визу 29 июня, поездку оптимистично планировала на конец июля. Если учесть шестинедельный интервал на оформление документов, отпуск уже тогда был под угрозой срыва. В итоге прошло почти два месяца, а паспортов все нет.

— На отдых в Испании я уже не надеюсь. Перенесла свой отпуск на начало сентября в Турции. Но теперь большие сомнения, что я увижу свой паспорт и успею поехать хоть куда-то! А ведь я уже оплатила поездку, — нервничает минчанка. — Скорее всего, нужно делать новый паспорт по-срочному, а по этому писать, что он утерян.

Анатолий был рад, когда ему удалось записаться на подачу документов 27 июня. Тогда он планировал поездку на середину августа.

— Отпуск пришлось перенести. Из-за того, что нет паспорта, накладываются другие проблемы. Как раз в июле у меня закончился срок действия зарплатной карточки, и без паспорта новую не забрать… Я не могу пользоваться деньгами.

Из-за проблем с визами пришлось переносить свадьбу

У Екатерины, пожалуй, самая эмоциональная история из всех. Попытка сделать визу обернулась для нее переносом свадьбы и обращением в милицию.

— Я подала документы на визу 5 июля. Как и другим, мне обещали где-то три недели на рассмотрение документов. Девятнадцатого августа у меня должна была быть свадьба, а на 23-е были куплены билеты в свадебное путешествие. Естественно, никуда мы не улетели. Свадьбу пришлось перенести, спасибо загсу, что пошли навстречу, дали нам время на роспись до 5 сентября.

Восемнадцатого августа девушка написала заявление в милицию. Говорит, у нее просто не выдержали нервы, поскольку так и не удалось получить конкретную информацию по движению паспортов от работников визового центра. Она два раза оставляла обращение в книге замечаний и предложений, получила один ответ.

— Я приходила в визовый центр несколько раз, мне не говорили ничего конкретного по срокам. Неоднократно просила директора поговорить со мной. Но человек вечно «в отъезде», «на обеде», «в бухгалтерии». В итоге я решила вызвать милицию. Уже в отделении написала заявление на непредоставление информации, и мне сказали, что я уже не первая, начата проверка.

Попытка сделать визу оказалась для Екатерины не только нервной, но и затратной. Сначала она заплатила 450 рублей стороннему агентству за то, чтобы для нее нашли окошко на запись в ВЦ, и около 250 рублей оставила в самом визовом центре. Эта сумма включает консульский сбор (€35), сервисный сбор и логистический сбор (за перемещение паспорта).

Отмена свадьбы и путешествия тоже стоили денег.

— Нам повезло, что многие свадебные подрядчики вошли в положение и вернули предоплату. Гостиницу мне тоже удалось отменить с небольшим штрафом. А вот деньги за авиабилеты мы потеряли (это около €560), — перечисляет расходы Екатерина. — Сейчас мы находимся в подвешенном состоянии. Восемнадцатого августа я написала заявление на возврат паспорта, но мне пока ничего не ответили.

Потеряли €3 тыс. и кучу нервов

Вот еще одна сорвавшаяся поездка — и космические потери со стороны туристов. Семья в составе троих взрослых и ребенка купили билеты по маршруту Вильнюс — Барселона — Лиссабон и в итоге потеряли €1400. Еще €1500 сгорели за бронь отеля в Барселоне, поскольку там не было опции бесплатной отмены.

Надо признать, что белорусы шли на риск. Четвертого июля они подали документы, а на 4 августа запланировали поездку. Когда стало понятно, что вылет близко, а паспортов нет, белорусы начали предпринимать самые активные действия.

— Накануне поездки наши испанские друзья писали письма консулу с просьбой поскорее рассмотреть документы. А уже 2 августа вся наша семья стояла в Москве под дверьми консульства и просила принять нас. Охранница сказала, что с 4 июля консульство категорически запретило пускать людей и просить что-либо у консула. Хотя ранее такая возможность в экстренных случаях была. Нам очень посочувствовали, но ничем не помогли. Также мы съездили в оба визовых центра в Москве — безрезультатно. Паспорта по сей день в консульстве на рассмотрении.

Документы месяц едут до Москвы?

На каком этапе происходит задержка с документами, сказать сложно. Отвечая на письма клиентов, работники минского ВЦ ссылаются на то, что рассмотрением документов на визу занимается консульство в Москве и визовый центр никак не может повлиять на этот процесс.

У работников консульства сейчас есть право рассматривать заявки 45 дней в связи с тем, что между ЕС и Россией было прекращено действие соглашения об упрощении визового режима. Вероятно, белорусы попали под эту волну, хотя с нашей страной соглашение по-прежнему действует, отмечает директор агентства Tutvisa.by Глеб Ларионов.

— Другие страны отдают документы белорусам гораздо быстрее. У немцев срок рассмотрения обычно составляет 7—8 дней, у итальянцев — до 14, у венгров — 7—10. Польша может отдать паспорта за 3 дня, а может держать и 15. Срок в шесть недель фигурирует пока только по Испании. Вся работа сейчас ведется через Россию, и пачка документов от белорусов, вероятно, теряется на фоне большой пачки паспортов россиян.

В самом консульстве Испании проблему признают, но обращают внимание на сложности с доставкой документов из Минска. Вот какой ответ из Москвы мы получили по электронной почте (приводим перевод с испанского):

«Нам известно, что в связи с недавним открытием нового визового центра в Минске есть определенные задержки в доставке паспортов из-за логистических проблем со стороны BLS International Services (международная компания, представительством которой является ВЦ в Минске. — Прим. Onlíner). Мы надеемся, что эти трудности будут решены в ближайшее время, и работа с визовыми заявками вернется в нормальное русло».

Судя по всему, это стандартный ответ. Другим белорусам приходили письма с похожей формулировкой.

На проблемы с доставкой документов из Минска указывают и наблюдения белорусов, которые внимательно следили за статусом их заявок (это можно сделать онлайн). Например, девушка с отмененной свадьбой утверждает, что ее документы были переданы в консульство только 1 августа. И эту дату упоминают другие пострадавшие.

«Мы подавали документы семьей 5 июля. Нам обещали вернуть их не позднее 16 августа с оговоркой, что уже через три недели можно проверять статус, — рассказывает Артем. — По статусам: 6 июля — статус «Заявление на пути в консульство», 1 августа он изменился на «Заявление в консульстве Испании». И на этом все. Получается, что почти целый месяц паспорта ехали в Москву».

«Подача была 4 июля. Судя по статусу, доставляли документы в консульство месяц, в то время как изначально говорили про отправку паспортов один-два раза в неделю. В целом это какой-то нереальный срок. Любая курьерская служба доставляет документы максимум неделю», — удивляется Лиза.

«У нас паспортов до сих пор нет, хотя подавались 30 июня. Статус до 1 августа был таким: «Отправлено в консульство», — пишет в редакцию Костя. — Я, честно говоря, не особо вникал в этот нюанс, был уверен, что раз отправлено, значит, документы уже в консульстве. А когда появился статус «На рассмотрении», стало понятно, что вряд ли мы куда-то поедем. Документы в этом статусе уже более двух недель. Самое плохое, что дозвониться до визового центра нереально, даже если делать это каждую секунду. Там просто не берут трубку».

Мы подтверждаем: по телефону, указанному на сайте, связаться с ВЦ у нас не получилось. Недоступными оказались и те номера, которыми обменивались друг с другом участники чата «Виза в Испании». Именно на нехватку информации жалуются большинство из тех, кто согласился пообщаться с журналистами.

По электронной почте на наше письмо ответили и пообещали выйти на связь. Как только мы получим комментарий, обязательно добавим его в статью.

Кто-нибудь вообще получил визу?

Да, такие люди есть. Говорят, некоторые из тех, кто оставлял заявки в конце июня, получили паспорта в начале августа. Про годовые «мультики» от участников чата мы не слышали, только про «месячный шенген».

Екатерина из тех, кому заветный штамп в паспорт вклеили после полутора месяцев ожидания.

— Я подавала документы в визовом центре Минска 26 июня, а визу запрашивала с 27 июля. Сотрудница заверила, что за три-четыре недели паспорт вернется. Но только 27 июля статус обновился на «Заявление находится в консульстве». Я спрашивала в письмах, где мой паспорт катался почти месяц, но мне ничего не ответили. Одиннадцатого августа пришло SMS о том, что паспорт можно забирать. Итог: виза вклеена и действует с 2 августа по 1 сентября. Въезд однократный.

В случае Екатерины прошло почти 10 дней действия месячной визы прежде, чем ей вернули паспорт. Спланировать поездку в Испанию девушка уже не успевала.

— Работу никто не отменял, а отпуск закончился, поэтому я так никуда и не слетала. Чтобы распечатать визу, я съездила в Литву.

Алексей признается: из-за квеста с получением визы это лето для него прошло в стрессе. Но, сравнивая свой опыт с другими, он считает, что отделался легким испугом.

— Я самостоятельно записался в визовый центр на 23 июня. При подаче 10 раз переспросил, какие сроки получения визы. Мне обещали, что все сделают за три недели. Дальше было долгое ожидание без какой-либо информации. Месяц пытался дозвониться — безрезультатно. В переписке мне ответили, что это транспортные издержки, они не виноваты.

Четвертого августа я попросил бланк на возврат паспорта и отправил его. А уже 11 августа статус по моей заявке обновился, я смог забрать паспорт. Запрашивал визу я на три года с 23 августа — мне дали месячную с этой даты. Сейчас мы с женой находимся в Паланге, отпуск у нас не сорвался. То есть я попал в категорию людей, которые обошлись без потерь, — рассказывает парень.

Если не Испания, то какие варианты?

Перспектива месячной визы теперь вдохновляет не всех. Основной запрос у подавшихся белорусов сейчас — как вернуть паспорта. Люди интересуются процедурой отзыва документов.

Как мы поняли из ответов визового центра, для этого нужно написать заявление. Но опять же никто не гарантирует быстрого возврата документов. Клиентов ориентируют на неделю ожидания и подчеркивают, что «выход документов будет зависеть от работы консульства».

Что делать, если вам нужна виза и вы надеялись на вновь открывшийся испанский визовый центр? В агентствах считают, что этот вариант по-прежнему нельзя списывать со счетов. Но, записываясь на Испанию, нужно быть готовыми к длительному ожиданию. Если вы хотите получить шенген гарантированно в течение месяца, лучше рассмотреть Грецию.

— Это самый реальный вариант, хоть и не очень удобный. Дело в том, что Греция почти всегда ставит одноразовые визы. Шенген на полгода — это исключение, — комментирует Глеб Ларионов.

Тем, кто хочет получить визы на год-два, специалист советует подаваться через визовый центр Италии в Минске или посольство Германии.

— В Германию подача на туристический шенген сейчас идет на апрель. Если есть приглашение, можно записаться на январь. На Италию мы ловим даты на сентябрь, но можно лично подойти в визовый центр Италии и бесплатно записаться в тетрадку. Вам позвонят, вероятно, в ноябре-декабре. Визы дают хорошо: иногда одноразовые, а иногда на полгода-год-два. И по-прежнему рабочим остается вариант с Венгрией, они 50/50 дают одноразовые и на два-три года. Неудобство лишь в том, что нужно полностью заранее оплачивать отель. И есть проблемы с записью, как и по многим другим направлениям, — подытоживает директор агентства Tutvisa.by.

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