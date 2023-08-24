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Почему нужно класть телефон экраном вниз: тонкости современного этикета

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  • 24.08.2023, 9:28
  • 7,614
Почему нужно класть телефон экраном вниз: тонкости современного этикета

Этот нюанс говорит о владельце гораздо больше, чем принято думать.

По мере того как мир становится все более оцифрованным, мы меняем способ обращения со смартфонами, и растет тенденция держать телефон экраном вниз.

Итак, как держать телефон на столе? Экран вверх или экран вниз? Это говорит о вас гораздо больше, чем вы думаете, пишет nv.ua.

Исследователи связывают такие манипуляции с вашим уровнем комфорта. Если вы находитесь в присутствии близких друзей, вы, скорее всего поставите ваш гаджет дисплеем вниз, даже не задумываясь об этом.

Вы удивитесь, но эта бессознательная привычка имеет свои плюсы и минусы.

Какие преимущества того, чтобы класть свой гаджет дисплеем вниз

В эпоху, когда личные данные являются бесценным сокровищем, важно чтобы посторонние глаза не видели ваших уведомлений, будь то личное сообщение, по работе или банковское уведомление, держать экран телефона вниз в таком случае может быть полезно.

Кроме того, вы не будете отвлекаться на экран каждый раз, когда появится сообщение. Во время встреч или светских мероприятий, это подчеркивает ваше уважение и внимательность к вашему окружению.

Подход к экрану вниз может избавить вас от привычки постоянно проверять телефон, так вы можете оставаться более психически уравновешенным, ведь постоянные отвлечения связаны с повышенным стрессом и тревогой.

Еще одно практическое преимущество заключается в том, что это может предотвратить повреждение камеры, если вы держите экран телефона вверх, камеры телефона не будут касаться стола, так что пыль и другие частицы больше не страшны.

Какие недостатки в том, чтобы класть телефон экраном вниз

Стоит знать о другой стороне медали, дисплей телефона на столе имеет несколько серьезных недостатков. Во-первых, у вас больше шансов повредить ваш дисплей, например если вы разольете напиток, скорее всего жидкость попадет в ваш телефон. Лучше всего использовать защитную пленку на экран, это минимизирует ваши убытки от подобных вещей.

Еще один недостаток заключается в том, что вы можете пропустить пару важных уведомлений.

Также, если поместить ваш телефон экраном вниз на скользкой поверхности это может привести к скольжению устройства, особенно во время вибрации. Убедитесь, что поверхность не слишком скользкая, или используйте защитный чехол.

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