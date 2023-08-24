Кроме «Триумфа» в Крыму ВСУ разгромили три российских С-300 в Херсонской области 4 24.08.2023, 9:38

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Стали известны детали сокрушительных ударов по оккупантам на Юге.

В среду был уничтожен не только российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» в Крыму. Еще три вражеских пусковых установки С-300 были уничтожены или повреждены в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны Юга Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что комплекс С-400 - это мощное средство противовоздушной обороны, которого теперь враг лишен. При этом это не единственное средство защиты оккупантов.

«У них (россиян - ред.) еще много оружия, которое нам придется уничтожать. Поэтому сезон «бавовны» продолжается. Мы провозглашали его еще тогда, когда они ожидали курортный сезон. И поскольку погода позволяет, мы будем продолжать засевать «бавовну», - сказала спикер.

Гуменюк добавила, что пока рано подводить итоги, ведь впереди много работы.

При этом она отметила, что С-400 - это не единственная потеря в системе защиты врага за прошедшие сутки.

«На нашем участке ответственности мы тоже поработали по средствам ПВО и три пусковых установки С-300 были уничтожены и повреждены. То есть они сейчас больше не могут быть применены ни как средство защиты в Херсонской области, ни как средство атаки», - сказала она.

Взрывы в Крыму

Вчера утром в Еленовке, на западе Крыма, раздалось около 7 взрывов и поднялся густой клуб дыма.

Источник РБК-Украина в одном из разведывательных органов сообщил, что удар пришелся на воинскую часть россиян.

Позже в ГУР сообщили об уничтожении комплекса С-400 «Триумф» в Крыму.

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