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«Регистрируем номера машин в Литве, фирмы — в Польше и продолжаем возить»

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  • 24.08.2023, 9:46
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«Регистрируем номера машин в Литве, фирмы — в Польше и продолжаем возить»

Дальнобойщики рассказали, что происходит на польско-белорусской границе.

Весь грузопоток через польско-белорусскую границу сейчас идет через единственный действующий пункт пропуска «Кукурыки — Козловичи».

Журналист MOST съездила к польской границе и поговорила с дальнобойщиками о работе в условиях ограничений.

Наш маршрут начинается в Бяла-Подляске. До КПП «Козловичи» отсюда всего 52 километра. Здесь водители большегрузов останавливаются в придорожных отелях, при необходимости ремонтируют машины и готовятся к прохождению границы.

Недалеко от выезда из города — большая стоянка с заправкой. Там, по словам местных жителей, всегда можно увидеть немало тягачей. Когда мы подъезжаем, на парковке стоит минимум 20 автомобилей.

«Если выезжать ночью, то утром уже буду в Бресте»

Собравшись возле одной из машин, водители судачат о том, сколько времени на этот раз займет прохождение границы.

Александр завершает маршрут из Европы в Беларусь. Говорит, в августе очередей почти не было. По его подсчетам, на дорогу от Бяла-Подляски до Бреста с учетом прохождения границы ему понадобится около восьми часов — одна смена.

— Сейчас в одну сторону стоит около 90 машин, — поясняет Александр. — Если выезжать из Бяла-Подляски ночью, то утром уже буду в Бресте. А еще в начале августа очередь на Варшавке (пункт таможенного оформления «Варшавский мост». — Прим. MOST) была побольше, но и она не сравнится с «колейкой» (так называют очередь сами водители. — Прим. MOST), которая была в начале года.

Тогда протяженность очереди достигала 25-30 километров, а скорость прохождения границы была ниже в разы.

— Тогда сложностей было больше, — вспоминает Александр. — Нужно было искать объездные пути или без зазрения совести объезжать рядом стоящие машины. За это, правда, и по лицу можно было получить, но и хорошо заработать — работодатель доплачивал минимум 200 евро за объезд.

«Польский прицеп регистрируют в Литве, и он спокойно проходит границу»

По наблюдениям водителей, которые регулярно ездят из Беларуси в Западную Европу через Польшу, очередей стало значительно меньше после введения белорусским правительством запрета на въезд грузовиков, зарегистрированных в Польше. До введения постановления очередь до границы начиналась от самой Бяла-Подляски, то есть растягивалась на 50 километров.

Но обойти этот запрет оказалось несложно.

— Ограничения действуют только для польских большегрузов, — объясняет другой дальнобойщик Виталий. — Но польский прицеп регистрируют в Литве, и он спокойно проходит границу: заезжают, перецепляются и едут дальше по маршруту. Им не нужно перезагружаться и проходить дополнительные проверки.

«Растамаживаемся в Польше, а дальше едем через Литву»

С 1 июня 2023 новое ограничение Польши запретило субъектам хозяйствования стран Евросоюза осуществлять перецепку беларусских и российских прицепов.

А уже с 1 июля запретили вывозить кабины и шасси через Польшу.

— Но и здесь ограничения ни на что существенно не повлияли. Растамаживаемся в Польше, а дальше едем через Литву. По телевизору (президент Литвы Гитанас) Науседа кричит, что он выгонит всех белорусов и россиян из страны, но по факту — сплошное лицемерие. — Виталий смачно матерится и объясняет дальше. — Мы регистрируем номера машин в Литве, а фирмы — в Польше и продолжаем возить товар, как и возили. Они говорят по телевизору про эмбарго и санкции. По факту — торговля между Литвой, Беларусью и Россией как была, так и будет, потому что никто не хочет друг другу выплачивать неустойки.

Большегрузы не везде пускают через границу. Например, литовский тягач может въехать в Литву, а польский в Литву и дальше в Беларусь — нет.

«Начнется сезон саженцев и елок — будем их возить»

Несмотря на оптимистичный на первый взгляд настрой, дальнобойщики замечают изменения. На белорусской таможне теперь тщательнее проверяют машины, устраивают полный досмотр груза и личных вещей.

Например, еды для личного потребления у водителей должно быть минимум, в противном случае могут заставить выбросить.

— Можно провозить продукты только на три дня, — рассказывает еще один дальнобойщик Дмитрий. — Но многие ведь так не делают — наполняют холодильник как в последний раз, надеясь на чудо. Я беру столько, чтобы не было жалко выбросить на границе, если попросят.

Санкции коснулись и структуры грузопотока. Водители, которые согласились с нами поговорить, сейчас в основном возят продукты питания: пиво, чипсы, кофе — и алкоголь.

— Скоро начнется сезон саженцев и елок — будем их возить.

«Логисты составят маршруты через Россию»

На вопросы о ЧВК «Вагнер», которую с польской стороны границы считают угрозой безопасности, дальнобойщики отвечают с усмешкой.

— Я даже не сразу узнал, что они уже у границы проводят учения, — рассказывает Виталий. — А если из-за этого закроют границу, то беды большой не будет — логисты составят маршруты через Россию (Калининградскую область. — Прим. MOST). Ехать туда ни за какие деньги не хочется, потому что дороги ужасные, но в крайнем случае придется. Плохо будет, наверное, только тем водителям, которые, например, живут в Бресте. Они домой обычно заезжают на пару дней, с семьей встречаются. А если закроют границы для большегрузов, то у них вряд ли будет время на это.

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