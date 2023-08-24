Стюардесса самолета Пригожина рассказывала о «странном ремонте» перед вылетом 11 24.08.2023, 9:57

20,520

Пока совершались непонятные действия, команда ждала «важного звонка».

Самолет Embraer Legacy 600 Евгения Пригожина, который потерпел крушение над Тверской областью 23 августа, перед полетом отправили на «краткосрочный и непонятный ремонт».

Как сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, который считают приближенным к одной из «башен» Кремля, о непонятных манипуляциях с самолетом рассказывала своим родственникам бортпроводница Кристина Распопова. Она также погибла в авиакатастрофе.

«Стюардесса потерпевшего крушение самолета является родной сестрой зампрокурора одного из городов Челябинской области. Он пояснил, что Кристина Распопова пару дней назад прилетела в Москву, где ждала вылет в Санкт-Петербург. В среду они созванивались и женщина сказала, что команда ожидает важного звонка, мол, лететь «сегодня или завтра». Кроме того, по словам бортпроводницы самолет находился на ремонте перед вылетом», - пишет ТГ-канал.

Источник ВЧК-ОГПУ также сообщает, что борт Пригожина летел над Тверской областью в верхнем воздушном пространстве. Однако, он не был на связи с местным центром управления полетов.

«Руководитель управления узнал о ЧП только когда на место прибыли сотрудники МЧС и «с земли» подтвердили обнаружение авиакатастрофы. Джет никак не связывался с Тверскими службами и не подавал никаких сигналов, все управление шло из Москвы», - говорят источники.

Данные Flightradar24 о последнем полете самолета Пригожина

Как отмечает сервис по отслеживанию движения гражданских самолетов Flightradar24, самолет «резко снизился».

«После выравнивания на высоте 28 тысяч футов (около 8,5 км, - ред.) в 15:10 UTC (Всемирное координированное время, 18:10 по киевскому времени, - ред.) самолет продолжал лететь в горизонтальном полете с постоянной скоростью до 15:19 UTC, после чего вертикальная скорость резко снижается, и самолет ненадолго снижается, а затем набирает максимальную высоту 30100 футов (9,1 км, - ред.) перед снижением на высоту около 27500 футов», - говорится в сообщении.

Подобный «прыжок» повторился вновь, а окончательные данные получены в 15:20:14 UTC на высоте около 6 км.

В 18:19 по местному времени данные показывают, что скорость снижения самолета приблизилась к 2400 метров в минуту, прежде чем передача данных о высоте прекратилась.

«Несмотря на то, что самолет не передавал информацию о местоположении, другие данные, такие как высота, скорость, вертикальная скорость и настройки автопилота, передавались. Именно эти данные позволяют получить некоторое представление о последних моментах полета», - говорится в блоге FlightRadar24.

Как сообщал сайт Charter97.org, 23 августа в Тверской области России потерпел крушение самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. Он принадлежал российскому террористу, главарю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

Позже «Росавиация» подтвердила смерть Пригожина, его соратника по группировке Дмитрия Уткина и других россиян, находившихся на борту. Также стало известно, что их тела нашли на месте падения самолета и уже опознали.

Ближе к полуночи стало известно, что поисковая операция на месте крушения бизнес-джета завершена. Там найдены останки 10 человек - семи пассажиров и трех членов экипажа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».