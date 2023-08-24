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Стюардесса самолета Пригожина рассказывала о «странном ремонте» перед вылетом

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  • 24.08.2023, 9:57
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Стюардесса самолета Пригожина рассказывала о «странном ремонте» перед вылетом

Пока совершались непонятные действия, команда ждала «важного звонка».

Самолет Embraer Legacy 600 Евгения Пригожина, который потерпел крушение над Тверской областью 23 августа, перед полетом отправили на «краткосрочный и непонятный ремонт».

Как сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, который считают приближенным к одной из «башен» Кремля, о непонятных манипуляциях с самолетом рассказывала своим родственникам бортпроводница Кристина Распопова. Она также погибла в авиакатастрофе.

«Стюардесса потерпевшего крушение самолета является родной сестрой зампрокурора одного из городов Челябинской области. Он пояснил, что Кристина Распопова пару дней назад прилетела в Москву, где ждала вылет в Санкт-Петербург. В среду они созванивались и женщина сказала, что команда ожидает важного звонка, мол, лететь «сегодня или завтра». Кроме того, по словам бортпроводницы самолет находился на ремонте перед вылетом», - пишет ТГ-канал.

Источник ВЧК-ОГПУ также сообщает, что борт Пригожина летел над Тверской областью в верхнем воздушном пространстве. Однако, он не был на связи с местным центром управления полетов.

«Руководитель управления узнал о ЧП только когда на место прибыли сотрудники МЧС и «с земли» подтвердили обнаружение авиакатастрофы. Джет никак не связывался с Тверскими службами и не подавал никаких сигналов, все управление шло из Москвы», - говорят источники.

Данные Flightradar24 о последнем полете самолета Пригожина

Как отмечает сервис по отслеживанию движения гражданских самолетов Flightradar24, самолет «резко снизился».

«После выравнивания на высоте 28 тысяч футов (около 8,5 км, - ред.) в 15:10 UTC (Всемирное координированное время, 18:10 по киевскому времени, - ред.) самолет продолжал лететь в горизонтальном полете с постоянной скоростью до 15:19 UTC, после чего вертикальная скорость резко снижается, и самолет ненадолго снижается, а затем набирает максимальную высоту 30100 футов (9,1 км, - ред.) перед снижением на высоту около 27500 футов», - говорится в сообщении.

Подобный «прыжок» повторился вновь, а окончательные данные получены в 15:20:14 UTC на высоте около 6 км.

В 18:19 по местному времени данные показывают, что скорость снижения самолета приблизилась к 2400 метров в минуту, прежде чем передача данных о высоте прекратилась.

«Несмотря на то, что самолет не передавал информацию о местоположении, другие данные, такие как высота, скорость, вертикальная скорость и настройки автопилота, передавались. Именно эти данные позволяют получить некоторое представление о последних моментах полета», - говорится в блоге FlightRadar24.

Как сообщал сайт Charter97.org, 23 августа в Тверской области России потерпел крушение самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. Он принадлежал российскому террористу, главарю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

Позже «Росавиация» подтвердила смерть Пригожина, его соратника по группировке Дмитрия Уткина и других россиян, находившихся на борту. Также стало известно, что их тела нашли на месте падения самолета и уже опознали.

Ближе к полуночи стало известно, что поисковая операция на месте крушения бизнес-джета завершена. Там найдены останки 10 человек - семи пассажиров и трех членов экипажа.

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