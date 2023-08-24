Александр Шульга: Лукашенко пошел на одно из самых низких преступлений 2 24.08.2023, 10:02

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Александр Шульга

Ждет ли диктатора ордер на арест?

Издание The Wall Street Journal сообщило, что более 2000 детей из Украины были вывезены на территорию Беларуси, где были распределены по специальным лагерям. Ордер Международного уголовного суда в отношении Путина за аналогичные преступления уже выдан.

Займется ли МУС Лукашенко? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к доктору социологии, директору украинского Института конфликтологии и анализа России (ИКАР) Александру Шульге:

— Данные о том, что украинских детей вывозят не только на территорию России, но и в Беларусь, появились уже давно. Изначально ни официальный Минск, ни Лукашенко это никак не комментировали и не подтверждали.

В конце же июля начали подтверждать якобы белорусские «волонтеры», мол, «да, мы ввозим детей на оздоровление». Потом и сам Лукашенко, следуя своей стандартной стратегии, в недавнем интервью заявил: «Что такого, действительно деткам «помогаем». Как свершившийся факт, о котором все знают.

Отмечу важный момент: не думаю, что Лукашенко в целом нужен был вывоз детей. Это было все-таки настояние российской стороны, чтобы таким образом его еще плотнее к себе привязать.

Ведь никто не питает иллюзий, что Лукашенко в случае, например, ослабления России, будет всячески пытаться предать Путина. Вот таким образом РФ и пытается привязать режим Лукашенко к себе еще сильнее. Как говорится, поставить с собой в один ряд.

Поскольку Путину в связи с таким обвинением был выдан ордер Международным уголовным судом, то не вижу никаких проблем, чтобы такой же ордер был выдан и Лукашенко.

Тут еще играет роль и то, что Лукашенко стал полным изгоем после протестов 2020-го года, предоставления плацдарма РФ для вторжения в Украину и ракетных ударов с территории Беларуси. Перспектива, а потом и выдача ордера МУС, не просто привязывают Лукашенко к России, но и ограничивает его в международных контактах.

— Есть ли признаки того, что в Беларуси украинским детям изменяют национальную идентичность?

— Сразу скажу, что по Женевской конвенции запрещается вывоз детей без согласования с той стороной, которая подверглась агрессии. Это ведь не новая тактика. Недавно я перечитывал книгу «Взлет и падение Третьего Рейха», там говорится об этом.

Нацисты свозили из оккупированных стран на территорию Германии детей, которых считали «арийцами» или «близкими к ним». Они похищали детей, чтобы воспитывать их в своей среде.

В целом россияне занимаются изменением национальной идентичности, проще говоря — промывают мозги детям. Это попытка уничтожения украинской идентичности, заменяя ее российской. Это военное преступление, и является таковым уже более 70 лет. Понятно, что об этом не могут не знать в России и Беларуси.

— Есть ли политическая воля у украинского руководства, чтобы добиваться привлечения Лукашенко к ответственности?

— Могу сказать, что Беларусь сейчас четко видится Украиной как пособник военного нападения. Это режим, который предоставляет военные базы, свою территорию для ударов по украинским городам.

С территории Беларуси и сейчас потенциально возможно нападение. Мы свой северный фланг держим в напряжении, чтобы опять не было этого удара.

Похищение детей — это одно из самых низких преступлений. У украинского руководства нет никаких причин не добиваться ордера на арест Лукашенко. Шансы на это велики.

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