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Пионтковский: Жизнь Путина теперь под угрозой

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  • 24.08.2023, 10:11
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Пионтковский: Жизнь Путина теперь под угрозой
Андрей Пионтковский
Фото: svaboda.org

С образом ликвидированного Пригожина на знаменах «вагнеровцы» могут пойти на Рублевку.

Главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина могли убить организаторы его мятежа, чтобы повесить случившееся на кремлевского диктатора Владимира Путина и отстранить его от власти. Такое мнение высказал политолог и публицист Андрей Пионтковский ć

«Ликвидированы два чудовищных военных преступника - Пригожин и Уткин. Это очень большой успех для Украины. Но я думаю, что под угрозой сейчас власть и жизнь третьего более крупного преступника - Путина», - отметил он.

По его словам, Путин ненавидел Пригожина, но он не собирался его убивать:

«Пригожин был героем z-патриотов, которые, по моим подсчетам, составляют 10% населения… Мертвый Пригожин, его светлый образ для Путина страшнее любого живого Пригожина… С его образом на своих знаменах «пригожинцы», z-патриоты пойдут грабить ту же самую Рублевку».

«Я полагаю, что его убили организаторы его мятежа, чтобы добавить к обвинению Путина еще один страшный пункт, что он убил «патриота Пригожина», - добавил Пионтковский.

Напомним, в Тверской области РФ потерпел крушение самолет Embraer владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Позже стало известно, что тела Пригожина и его зама Дмитрия Уткина обнаружены на месте крушения и опознаны.

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