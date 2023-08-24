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Украина отмечает День Независимости

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  • 24.08.2023, 10:17
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Украина отмечает День Независимости

Залужный и Зеленский поздравили «непокоренных» украинцев.

24 августа 2023 года Украина празднует 32-ю годовщину восстановления своей Независимости. В 1991 году в этот день Верховная рада утвердила Акт провозглашения независимости Украины. Сегодня же исполняется и полтора года с начала полномасштабной войны с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем независимости, поблагодарив каждого украинца за его вклад в борьбу за независимость — от украинских военных и их родителей до украинских врачей, педагогов, энергетиков, детей Украины и украинцев за рубежом.

«Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей независимости — независимости Украины. Это ценность для каждого из нас, и за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый, потому что эта борьба — за то, что важно каждому. Это — независимая Украина. В большой войне нет маленьких дел. Нет ненужных. Нет неважных. Это касается и людей, и действий, и слов. Потому что мы все сделали так, что, когда один говорит «Слава Украине!», весь мир отвечает: «Героям слава!» — подчеркнул президент в своем поздравлении.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем независимости Украины.

В четверг, 24 августа, в Telegram-канале Залужного опубликовано видео с украинскими военными.

Залужный назвал Украину страной «непокоренных, непоколебимых, несокрушимых».

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