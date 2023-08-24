На Полесье нашли деда Талаша

На Полесье нашли деда Талаша3
- 24.08.2023, 10:25
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Пенсионер ушел в лес в парадной офицерской форме.
Удалось найти ранее пропавшего в Столинском районе 80-летнего Михаила Дмитриевича Талаша, который ушел в лес и не вернулся, сообщил поисково-спасательный отряд «Витязь».
Волонтеры рассказали, что дедушка был найден их поисковой группой при участии милиции и МЧС.
Состояние мужчины нормальное, его передали медикам.
Напомним, пропал дедушка 21 августа. Он ушел из дома в офицерской фуражке, белой рубашке с погонами и зеленых брюках.