На Полесье нашли деда Талаша 3 24.08.2023, 10:25

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Пенсионер ушел в лес в парадной офицерской форме.

Удалось найти ранее пропавшего в Столинском районе 80-летнего Михаила Дмитриевича Талаша, который ушел в лес и не вернулся, сообщил поисково-спасательный отряд «Витязь».

Волонтеры рассказали, что дедушка был найден их поисковой группой при участии милиции и МЧС.

Состояние мужчины нормальное, его передали медикам.

Напомним, пропал дедушка 21 августа. Он ушел из дома в офицерской фуражке, белой рубашке с погонами и зеленых брюках.

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