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Японский астроном-любитель обнаружил удивительную комету

  • 24.08.2023, 10:36
Японский астроном-любитель обнаружил удивительную комету

Мы увидим ее уже в сентябре.

Японский астроном-любитель Хидео Нисимура первым заметил этот объект, получивший название C/2023 P1, и согласно последующим исследованиям, комета, вероятно, пройдет рядом с Землей уже скоро, пишет New Voice.

Комета обладает гиперболической орбитой, что означает, что это, вероятно, ее первое и последнее появление в нашей части Вселенной. Это делает Комету Нисимура третьим известным межзвездным объектом, обнаруженным в нашей ближайшей окрестности, после Оумуамуа и кометы 2I/Борисов.

Объект в настоящее время видим в телескопах и имеет видимую звездную величину около 8, что делает его хорошо видимым для наблюдений. Астрономы ожидают, что он станет ярче, достигая видимой величины от 5 до 3, что позволит ему сиять на ночном небе подобно звезде.

Ожидается, что комета максимально приблизится к Земле 13 сентября, а к Солнцу — 18 сентября. Однако ее будущее остается загадкой: астрономы не знают, покинет ли она Солнечную систему или мощные силы солнечной радиации разорвут ее на части.

Необычное зеленое свечение облака газа и пыли вокруг ядра кометы вызвало интерес среди ученых. Этот необычный цвет связан с молекулами диуглерода, которые разрушаются под воздействием солнечного света.

Комета Нисимура стала объектом внимания астрономического сообщества и продолжает раскрывать свои тайны по мере ее приближения к Земле.

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