Российские оккупанты из 205-й бригады оказались в окружении на Херсонщине 24.08.2023, 10:37

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Дела у них идут очень плохо.

Оккупанты из 205-й бригады ВС РФ находятся на левом берегу Херсонщины, пытаясь отбивать атаки со стороны украинского десанта, однако дела у них идут очень даже плохо.

Сегодня, 24 августа, Z-паблик «Тринадцатый» (военкор Егор Гузенко) сообщил новость о том, что 205-я бригада находится в районе островов в полном окружении, пишет «Диалог».

За день было ликвидировано 6 оккупантов. Россиянам воду и сигареты сбрасывают с помощью квадрокоптера, так как другого пути подойти к ним просто нет.

Их постоянно обстреливают ВСУ с правого берега, а также десант на моторных лодках.

Уже не первую неделю российские военкоры бьют в набат из-за ситуации на левом берегу Днепра в районе Олешек и ниже по течению в районе островов. Аналитики из Института изучения войны также заявляют о том, что ВСУ не оставляют попыток форсировать Днепр.

В районе Олешек МО РФ перебросило на помощь военнослужащим оккупантов из 81-й бригады спецназа. Некоторые военные блогеры заявляют, что российская армия, как и ее командование, не всегда успевает за действиями десанта ВСУ, который просто таки хозяйничает в районе Антоновского моста и дач.

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