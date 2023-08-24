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Белорусам готовят «сюрприз» по налогу на недвижимость

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  • 24.08.2023, 10:45
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Белорусам готовят «сюрприз» по налогу на недвижимость

Что изменится со следующего года?

Чиновники обсуждают налоговые изменения на 2024 год, сообщается на сайте «палатки». Одна из возможных правок касается налога на недвижимость, который уплачивают физлица.

9 августа в «палатке» устроили расширенное заседание постоянной комиссии по бюджету и финансам. Помимо «депутатов» в нем принимали участие представители Минфина, Минтруда, МНС, ФСЗН.

«Участниками заседания обсужден также предлагаемый на 2024 год порядок исчисления налога на недвижимость для физических лиц», — уточнили в «палатке». Другие подробности не сообщаются.

Напомним, в 2023 году чиновники ввели изменения в Налоговый кодекс, одно из новшеств — пересмотр налога на первую квартиру. В некоторых случаях рост превышает 11%, хотя налоговики ранее говорили о повышении на уровне 10%. Однако по новым повышенным ставкам белорусы будут платить только в 2024 году, пишет zerkalo.io.

Дело в том, что налог на недвижимость за 2022 год начисляли в два этапа. До 15 ноября 2022 года нужно было внести аванс по налогу — 50% от суммы сбора. Остальную сумму необходимо уплатить до 15 ноября этого года. «В 2023 году налоговые органы будут исчислять доплату налога на недвижимость и земельного налога за 2022-й», — поясняли ранее налоговики в инспекции МНС по Брестской области.

Налог на первую квартиру появился в 2022 году. Этот сбор составляет 0,1% от стоимости одного квадратного метра. Полученную сумму нужно умножить на количество квадратных метров квартиры. Расчетная стоимость одного квадратного метра типовых строений — квартир, гаражей, машино-мест, садовых домиков, дач — отличается в зависимости от региона. Выше всего она в Минске.

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