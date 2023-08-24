Белорусам готовят «сюрприз» по налогу на недвижимость 3 24.08.2023, 10:45

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Что изменится со следующего года?

Чиновники обсуждают налоговые изменения на 2024 год, сообщается на сайте «палатки». Одна из возможных правок касается налога на недвижимость, который уплачивают физлица.

9 августа в «палатке» устроили расширенное заседание постоянной комиссии по бюджету и финансам. Помимо «депутатов» в нем принимали участие представители Минфина, Минтруда, МНС, ФСЗН.

«Участниками заседания обсужден также предлагаемый на 2024 год порядок исчисления налога на недвижимость для физических лиц», — уточнили в «палатке». Другие подробности не сообщаются.

Напомним, в 2023 году чиновники ввели изменения в Налоговый кодекс, одно из новшеств — пересмотр налога на первую квартиру. В некоторых случаях рост превышает 11%, хотя налоговики ранее говорили о повышении на уровне 10%. Однако по новым повышенным ставкам белорусы будут платить только в 2024 году, пишет zerkalo.io.

Дело в том, что налог на недвижимость за 2022 год начисляли в два этапа. До 15 ноября 2022 года нужно было внести аванс по налогу — 50% от суммы сбора. Остальную сумму необходимо уплатить до 15 ноября этого года. «В 2023 году налоговые органы будут исчислять доплату налога на недвижимость и земельного налога за 2022-й», — поясняли ранее налоговики в инспекции МНС по Брестской области.

Налог на первую квартиру появился в 2022 году. Этот сбор составляет 0,1% от стоимости одного квадратного метра. Полученную сумму нужно умножить на количество квадратных метров квартиры. Расчетная стоимость одного квадратного метра типовых строений — квартир, гаражей, машино-мест, садовых домиков, дач — отличается в зависимости от региона. Выше всего она в Минске.

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