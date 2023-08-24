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«Наказание за мятеж»: источник в Кремле раскрыл детали падения самолета Пригожина

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  • 24.08.2023, 10:48
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«Наказание за мятеж»: источник в Кремле раскрыл детали падения самолета Пригожина

Это произошло ровно через два месяца после марша на Москву.

Поднявший мятеж, который едва не обернулся первым с 1990-х военным путчем, основатель ЧВК «Вагнер» 62-летний Евгений Пригожин, возможно, погиб ровно через два месяца после того, как двинул танки на Москву.

Бизнес джет Пригожина Embraer ERJ 135 с бортовым номером RA-02795, вылетевший из Москвы в Санкт-Петербург, в 18.11 мск пропал с экранов радаров и разбился в Тверской области рядом с деревней Куженкино. На борту находились 10 человек, включая троих членов экипажа. Поисковая операция завершилась спустя пять часов, и все тела были обнаружены, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Росавиация опубликовала список пассажиров, среди которых — Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин, экс-подполковник спецназа ГРУ. Уткин, по данным Reuters, руководил колонной, шедшей на Москву 24 июня.

О гибели Пригожина сообщил близкий к «Вагнеру» телеграм-канал Grey Zone, после чего, по информации журналиста Александра Захарова, о смерти «шефа» начали извещать сотрудников структур Пригожина. О том, что Пригожин был на борту разбившегося джета, также сообщили источники «Фонтанки». Его гибель подтвердили шесть источников Би-би-си в ЧВК «Вагнер». По словам источника Al-Jazeerа в ЧВК «Вагнер», на месте катастрофы нашли телефон Пригожина, но его тело среди останков не идентифицировано.

Случившееся с самолетом Пригожина и место падения — не случайность, а вероятнее всего, наказание за мятеж, сказал The Moscow Times источник в российской власти. Бизнес-джет рухнул в 50 км от резиденции Владимира Путина на Валдае, а там стоят четыре дивизиона С-300 ПМУ1, говорит источник: «24 июня поход на Москву, 24 августа две ракеты. Все логично».

Самолет Пригожина «просто сбили», полагает собеседник The Moscow Times: «Посмотрите, как он падал. Самолет просто потерял планер».

Причину случившегося нужно искать в июньском мятеже Пригожина который он сам называл «маршем справедливости», говорит другой собеседник The Moscow Times, близкий к Кремлю. «Какое-то странное стечение обстоятельств, — саркастически отмечает он. — Может, повар продукты несвежие в суп положил?»

Убийство Пригожина укрепит позиции Путина в среде элит, но ослабит их в глазах общественного мнения, считает политолог Аббас Галлямов. «Истеблишмент сейчас убедился, что выступить против Путина и остаться в шоколаде не получится. Путин в достаточной степени силен и способен мстить. Широкое общественное мнение смотрит на все это немного по-другому. Убийство исподтишка, под покровом ночи — оно не красит правителя», — объясняет Галлямов.

Питерский ресторатор из 1990х, разбогатевший на контрактах Минобороны, а затем сколотивший частную армию, численность которой на пике достигала 50 тысяч человек, Пригожин едва не стал романтическим героем, когда начал критиковать Путина и повернул в сторону власти пушки своей медиаимперии.

«Счастливый дедушка», который может оказаться «мудаком», и «никому не нужная война» стали последними высказываниями Пригожина перед бунтом, который завершился сделкой с Путиным с правом «уйти в Беларусь». Но Пригожин недооценил, насколько важным было для Путина послать сигнал всем потенциальным мятежникам: «ребята, не думайте, что можно творить такое и после этого оставаться в живых», отмечает Галлямов.

Ради того, чтобы послать этот сигнал, Путин предпочел рискнуть кучей проектов, и это указывает на его приоритеты — сохранение власти, а не экспансия вовне, указывает политолог: «Похоже, что угрозу нового мятежа или заговора Путин считает достаточно реалистичной, чтобы предпринимать столь серьезные шаги для ее предотвращения».

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