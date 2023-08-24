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Под Жабинкой возле сахарного завода заметили смерч

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  • 24.08.2023, 10:56
Под Жабинкой возле сахарного завода заметили смерч

Необычное явление показали на видео.

В Жабинковском районе был замечен смерч. Его сняли на видео из салона машины, ролик опубликовал телеграм-канал («Онлайн Брест» https://t.me/onlinebrestby/67778).

Судя по видео, смерч был замечен недалеко от Жабинковского сахарного завода — его здания видны на фоне.

Это уже не первый случай в этом году, когда песчаный вихрь попадал в объективы камер белорусов.

— Смерч представляет собой мощный вихрь малого масштаба, который возникает при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, и при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. В результате мы можем замечать такое явление, как смерч. В центре размещается очень низкое давление, в результате низкого давления смерч засасывает все, что находится вокруг: земную поверхность, водную поверхность, объекты хозяйственные тоже могут исчезать, — ранее объясняла в эфире «Беларусь 1» Наталья Клевец, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии.

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