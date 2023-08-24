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В Верховной раде Украины ответили Лукашенко

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  • 24.08.2023, 11:06
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В Верховной раде Украины ответили Лукашенко

Диктатора уличили в цинизме.

Поздравления украинскому народу от Лукашенко — проявление политического цинизма, а сам он не может посредником в мирных переговорах. Так в «Зеркалу» заявил глава Комитета Верховной рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

«Когда глава авторитарного режима государства-соучастника агрессии желает мира народу государства-жертвы агрессии, то это нельзя рассматривать иначе, как проявление политического цинизма. Если бы Лукашенко действительно хотел мира, то он обратился бы к кремлевскому диктатору с требованием прекратить агрессию против Украины и немедленно вывести оккупационные войска», — считает Мережко.

По его мнению, Лукашенко не может быть посредником в мирных переговорах по крайней мере по двум причинам.

«Во-первых, чтобы быть посредником в каком-либо международном конфликте государство или политик должны пользоваться доверием сторон и быть достаточно нейтральным. В случае Беларуси о посредничестве не может быть и речи, так как с точки зрения международного права Беларусь — это государство-соучастник агрессии. Во-вторых, господин Лукашенко имеет сомнительную легитимность. Он — не демократически избранный президент Беларуси, а, по сути, узурпатор», — добавил глава Комитета Верховной рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

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