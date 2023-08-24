«Деньги списывают с сотрудников пункта выдачи» 1 24.08.2023, 11:14

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Экс-работница Wildberries рассказала, за что там лишают людей части зарплаты.

Интернет-ритейлер Wildberries снимает (или делал это ранее) деньги за возврат товара не только с клиентов, но и с работников пунктов выдачи заказов. Об этом рассказала бывшая работница маркетплейса.

«Деньги списывают с сотрудников пункта выдачи товара»

Бывшая сотрудница компании Анастасия (имя изменено) рассказала, что при трудоустройстве ей представили весьма красивую картинку: каждые три часа в компьютере в рабочей системе обновляется и показывается информация о том, сколько денег сотрудник за это время уже заработал. Деньги начисляются за разбор коробок, которые приходят в течении дня, обслуживание клиентов, выдачу товара и так далее.

— По этой статистике получалось, что в день можно заработать до 120−150 белорусских рублей, это подкупало, но потом оказалось, что есть и другая статья, но не доходов, а расходов. В этой статье показывается, как с моей зарплаты списываются в российских рублях деньги за возврат товаров, — отметила Анастасия.

Девушка пояснила, как это происходит: в пункт выдачи приходит бракованный товар, но они так упакованы, что обнаружить брак можно только при распаковке. Клиент, понятное дело, не будет забирать бракованный товар, а оформит его возврат.

— И вот за это деньги списывают с сотрудников пункта выдачи товара. Если на смене работает один человек — с него спишут 20% от стоимости товара, если на смене двое — по 10% с каждого сотрудника. Напрашивается только один вопрос: за что? Мы же в этом браке не виноваты. Скорее всего, это вина либо сотрудника склада, либо водителя, но в этом никто не хочет разбираться, — сказала экс-сотрудница Wildberries.

При этом все работники пункта выдачи готовы без проблем покрывать ущерб, если брак случился по их вине, но не когда это делается так несправедливо.

Заработать вряд ли получится

Есть еще одна ситуация, когда сотрудник Wildberries может здорово оказаться «в минусе».

Например, клиент пришел за заказом и отправился с вещами в примерочную. Если что-то ему не подходит по размеру или фасону, он без проблем может оформить возврат товара на склад. Эту процедуру оформляет сотрудник пункта выдачи и, как правило, старается, все перепроверять.

— Естественно, перед возвратом на склад я все тщательно осматривала, каждую вещь я сравнивала через нашу программу, где есть фото и описание товара. Чтобы все оформить, я должна быть уверена, что на склад я отправляю именно ту вещь, которая изначально указана в заказе, — поделилась Анастасия.

Девушка подчеркнула, что в этом плане она очень щепетильна, так как понимает, какую ответственность несет. Но был случай, когда на следующий день после такого возврата, девушка обнаружила, что в системе написано «подмена товара». Это означает, что клиент вернул не тот товар или же это сделал сотрудник пункта выдачи. За это у работника из зарплаты отнимают всю стоимость товара.

— Правда, если за брак деньги списываются сразу, то в случае подмены дается время, чтобы опротестовать это и доказать свою непричастность. Так, один сотрудник у нас оспаривал «подмену» электроприбора стоимостью более 350 белорусских рублей, которые собирались с него списать. Но у него получилось доказать, что это не его вина, а если бы не получилось? — задается вопросом бывшая сотрудница пункта выдачи товаров.

Как еще больше «уйти в минус»

Анастасия рассказала, что иногда в их рабочей системе происходят такие сбои, из-за которых сотрудник вновь остается должен работодателю.

— При большом потоке людей достаточно случайно нажать не на ту кнопку — в системе происходит сбой. Например, приходит клиент, называет номер заказа, я отдаю ему заказ, который он забирает, а в системе по непонятной причине этот товар значится как ненайденный. С меня автоматически списывается вся стоимость товара. Видимо, я в спешке что-то не то нажала и произошел сбой, хотя товар я нашла, а видеокамеры, установленные в пункте выдачи, зафиксировали передачу заказа клиенту, — пояснила собеседница агентства.

Бывшая сотрудница Wildberries также рассказала, что происходит, когда товар реально не находится.

Она пояснила, что товар действительно можно сразу не найти из-за того, что при разборе коробок его, например, кто-то из сотрудников поставили не на ту полку. В этом случае стоимость товара вбивается в общую таблицу таких же ненайденных заказов, которая пополняется в течение двух недель.

— То есть ненайденные товары вносятся туда всеми сотрудниками этого пункта, а в конце второй недели неважно, кто из сотрудников в это время работает, если он по этой таблице не нашел весь товар, вся эта сумма списывается с его зарплаты. Казалось бы, а я тут при чем, — негодует Анастасия.

Девушка выдержала на этой работе только месяц, терпеть это она больше не могла, ведь благодаря таким нюансам работы она за короткий промежуток времени буквально подарила работодателю 500 белорусских рублей.

Но говорят, что так было не всегда.

— Это все началось с Нового года, когда поменялось руководство склада, до этого было все хорошо. Но кто-то, видимо, решил, что люди сильно много зарабатывают, и решили им немного усложнить жизнь, — полагает экс-сотрудница крупного маркетплейса.

Sputnik направил руководству Wildberries официальный запрос, чтобы узнать, действительно ли эта компания осуществляет вычеты из зарплаты сотрудников пункта выдачи товаров за возврат бракованного товара, подмену товара, а также ненайденные заказы. В агентстве обещали рассказать, как только ответ будет получен.

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