Соловьев нашел неожиданного «виновника» смерти Пригожина и стал посмешищем 5 24.08.2023, 11:19

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Российский пропагандист опозорился с абсурдной «версией».

В России не прекращается истерика из-за смерти главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Российский пропагандист Владимир Соловьев нашел неожиданного «виновника» этого и стал посмешищем, сообщает obozrevatel.com.

По его словам, к ликвидации Пригожина причастен якобы министр юстиции Украины Денис Малюска. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

«Это их рук дело, потому что это как раз логика бандеровцев», – сказал Соловьев.

Стоит отметить, что 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ, в 15 километрах от авиабазы Хотилово, разбился принадлежавший Евгению Пригожину самолет Embraer ERG 135. На борту находились 10 человек – семь пассажиров и трое членов экипажа, на месте авиакатастрофы обнаружили тела четырех погибших.

По данным Financial Times, самолет Пригожина был сбит ракетой российской системы ПВО. Сначала в РФ заявили, что в нем разбился зам главы ЧВК – первый командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. А впоследствии подтвердили и гибель в этой авиакатастрофе самого Евгения Пригожина.

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