Абхазия обвинила Медведева во лжи 9 24.08.2023, 11:57

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Заявление о «вхождении в состав России» опровергли.

Абхазия не рассматривает вариант вхождения в состав Российской Федерации, заявил в четверг «секретарь» «совета безопасности» непризнанной республики Сергей Шамба, сообщает The Moscow Times.

«У нас нет таких политических сил, предлагающих вхождение в состав России», — сказал он (цитаты по «Интерфаксу»). По словам Шамбы, политические силы республики «выступают за близкие и союзнические отношения с Россией», но не за то, чтобы стать одним из ее субъектов.

C 2008 подписано около 200 соглашений, идет процесс гармонизации законодательств двух стран, и это способствует еще большему сближению России и Абхазии, отметил Шамба.

Он также сообщил, что в ближайшее время в Москве «президент» Абхазии Аслан Бжания встретится с замглавы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Тот 22 августа заявил, что Абхазия и Южная Осетия могут быть присоединены к России, если Грузия пойдет на сближение с Западом и НАТО.

«В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины», — написал Медведев в статье для «АиФ». По его мнению, для Запада такой поворот событий стал бы «очередным позорным фиаско и еще одним символом катастрофической утраты влияния».

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