«Два громких хлопка было, кусок самолета летел веерообразно» 7 24.08.2023, 12:10

5,230

Очевидцы рассказали подробности о крушении самолета Пригожина под Тверью.

История с крушением в Тверской области России бизнес-джета Embraer с создателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным на борту обрастает новыми подробностями. Одной из причин его крушения может быть работа российской же противовоздушной обороны.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на очевидцев, которые слышали два сильных хлопка перед крушением воздушного судна.

«Перед крушением самолета в Тверской области очевидцы слышали два сильных хлопка. После у судна отвалились крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино», — говорится в сообщении.

Еще один oчевидец в районе станции Куженкино рассказал подробности о крушении самолета Пригожина.

По его словам, части самолета разбросало в разные стороны примерно на пять километров.

— Два хлопка таких громких было. Даже у меня собака залаяла. Кусок улетел дальше, туда, к Куженкино, это поселок. В том районе упал. А второй кусок полетел, обломок, так веерообразно, шумно так летел, здорово. Я испугался, думал, как бы сюда на наш дом не упал.

При этом некоторые российские пропагандисты пишут, что самолет Пригожина «был уничтожен двумя выстрелами С-300».

Также появилась версия, что «на борту воздушного судна был совершен террористический акт».

Ранее сообщалось, что принадлежащий Пригожину бизнес-джет Embraer с бортовым номером RA-02795 совершал рейс Москва – Санкт-Петербург. Всего в результате трагедии погибло 10 человек, трое из них — члены экипажа. По информации «Росавиации», в числе пассажиров находился Пригожин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».