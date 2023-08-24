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«Ник и Майк»: У Лукашенко перспективы мрачные

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  • 24.08.2023, 12:14
  • 9,046
«Ник и Майк»: У Лукашенко перспективы мрачные

Вариантов не так много.

Созданы все предпосылки для дальнейшего уничтожения остатков ЧВК «Вагнер» на территории России. Объединяющий фактор устранен. Источник финансирования - тоже, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

В отдаленных странах структуры минубийств России также будут переводить остатки «вагнеров» под свой контроль, иначе вся конструкция, обеспечивающая влияние в этих странах, развалится и очень быстро перестанет существовать.

Самое интересное, что с вагнеровцами в Беларуси. На содержании у синепалого они долго не протянут. Двигаться в Россию для некоторых может означать повторить в той или иной вариации судьбу повара. Вариантов не так много.

1. Мелкими группами просачиваться через западную границу. Сложно, но возможно. В определенный момент границы могут полностью закрыться. В качестве наиболее вероятного времени рассматривается период учений в Беларуси, то есть уже первая неделя сентября. Закрытие границ из-за действий неподконтрольных формирований - очень больно ударит по синепалому.

2. Переходить на финансирование из бюджета России под полный контроль Кремля. Тогда у синепалого большая группа вооруженных людей, которые могут в любой момент совершить марш справедливости и навестить нерадивого гаранта. С учетом того, что он тоже позволил себе унизить окурка во время «мятежа», перспективы мрачные.

Синепалому нужно избавляться от «вагнеров», но инструменты отсутствуют.

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