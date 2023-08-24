Такое могло произойти только в России 1 Валерий Калныш

24.08.2023, 12:22

6,374

Валерий Калныш

Напрашивается вопрос – а что же случилось?

Такое может произойти только в России. Страна, которая кичилась своими запасами нефти, строила на ней экономику, пыталась диктовать цену нефти в мире, оказалась в глубокой топливной пропасти.

Бензин начал исчезать на автозаправках в российских регионах, а в аграрных областях возник дефицит дизельного горючего. Об этом пишут не украинские медиа, а российские.

Нехватка горючего на заправках во временно оккупированном Крыму, Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии. Там это объясняют перебоями поставок по железной дороге.

«В прошлом месяце не хватало АИ-95, теперь на некоторых заправках нет АИ-92 и дизеля», – жалуется гендиректор ООО «Мосрегионгаз» Герман Колот. По его словам, поезда с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков, из-за чего образуется дефицит.

Что происходит в областях, где нефть добывают и перерабатывают – неясно. Бензин исчез на заправках в Новосибирской, Рязанской и Самарской областях.

«Сейчас работаем на низких остатках, практически с колес из всех видов топлива. На отдельных АЗС региона нет АИ-92, АИ-95 и дизеля», – отметила управляющий партнер сети АЗС в Самарской области GP Vympel Екатерина Савкина.

Совет: вы бы больше Китаю продавайте нефти, и тогда у вас совсем не будет бензина. И под санкциями еще походите, чтобы присадки всякие закончились. Тогда можно будет на велосипеды пересаживаться. Рикши будут востребованы в России как стране, совершающей разворот от западного мира и ценностей в сторону азиатского мироустройства.

Польза от сокращения бензина бесспорна – экология только улучшится. Так в России дойдут и до состояния безлюдного девственного леса. Прекрасно было бы…

Валерий Калныш, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».