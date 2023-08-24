«После второго укуса начался отек по всему телу» 2 24.08.2023, 12:25

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Белорусы рассказали о «встречах» с осами.

Осы продолжают атаковать нашу страну. Из-за жары эти насекомые чрезвычайно активны, назойливы — и нередко жалят людей. И если обычному человеку укус осы доставит небольшие неприятности, то для наших собеседников может оказаться фатальным. Белорусы с сильной аллергией на укусы ос рассказали, каково это, и мы ничуточки не преувеличиваем, — жить в постоянной опасности.

«Сразу почувствовала, что становится очень душно и стало тяжело дышать»

Ольге 43 года, раньше она жила в Минске, но потом переехала в Польшу. Об аллергии на ос она узнала в 19 лет. На первый укус организм отреагировал совершенно спокойно: лишь незначительным повышением температуры. Тогда белоруска даже не могла представить, что эти два факта как-то связаны. Но следующий случай оказался не таким простым и закончился реанимацией из-за отека Квинке — это острая воспалительная реакция организма.

— Я еду в троллейбусе, как сейчас помню, 39-го маршрута. И что-то такое горячее мне по ноге как дало. Я даже не подумала, что это оса, — вспоминает белоруска. — Было ощущение, словно кто-то ткнул кожу чем-то очень горячим. Сразу почувствовала, что становится очень душно, было трудно дышать, лицо стало как резиновое, я перестала видеть. Повезло, что рядом была врач. Она быстро вытащила меня из троллейбуса, сказала кому-то вызвать скорую и начала оказывать первую помощь. С собой у нее был шприц с лекарством (оказалось, она сама аллергик). И оно пригодилось мне. Медики приехали быстро, уже в машине подключили капельницы. Привезли в больницу — и сразу в реанимацию. Там в первый день интенсивно капали довольно сильными препаратами. Когда поняли, что моей жизни ничего не угрожает, перевели в обычную палату. Там меня еще сутки наблюдали, чтобы, не дай бог, ничего больше не случилось, и смотрели, как действуют лекарства.

После этого случая Ольга сделала выводы. Сначала она распечатала и заламинировала специальную карточку со своими паспортными данными, адресом и номерами телефонов мужа и родителей.

— Большими красными буквами указала, что у меня опасные аллергические реакции на укусы ос, шмелей и пчел, — говорит собеседница. — И написала, что если кто увидит меня в неадекватном состоянии, опухшую или без сознания, особая просьба — вызвать медицинскую помощь. Ниже была дополнительная информация о том, где в моем рюкзаке или сумочке лежат необходимые лекарства. И еще одна просьба — вводить их как можно скорее. Конечно, я могла бы сделать это и сама, но когда реакция сильная, то ты растерян и не понимаешь, что делать.

Ольга рассказывает, что круглый год носит с собой две ампулы с лекарством, шприцы и таблетки. Даже в холодную пору года, когда осы и другие насекомые не активны.

— Никто не застрахован от укуса. Конечно, за это время я научилась вести себя так, чтобы не провоцировать нападение тех же ос. Летом, как бы мне ни хотелось съесть или выпить чего-нибудь сладкого на улице, я этого не делаю. Пью только воду. Надо как-то сдерживаться, потому что, учуяв что-нибудь сладкое, оса тут же прилетит — у них очень хорошо развито обоняние. Я стараюсь их не провоцировать, а дружить с ними. Еще я объясняю детям, что пчелы, осы, шмели и шершни — это прежде всего наши друзья. В природе они очень ценны — как опылители, так и истребители других вредных насекомых. А в том, что на нас нападают, мы сами виноваты. Не нужно делать резких движений, махать руками. Рядом с вами кружит оса — уходите спокойно, не провоцируйте ее. Эти насекомые нападают только тогда, когда им угрожает опасность, они просто так этого не делают.

«Рука посинела и раздулась как шар»

Карине 27 лет, она из небольшого районного города Беларуси. Говорит, что в детстве ее осы не кусали — и этих насекомых она не боялась. Но все изменилось пару лет назад.

— Пошла в лес с бабулей собирать малину и наступила на осиное гнездо, — вспоминает девушка. — Укусили пару раз в руку. Уже к вечеру она посинела и раздулась как шар. Чувствовала себя плохо, рука уже не сгибалась. Пришлось ехать в приемный покой больницы. Там вкололи антигистаминный укол — сразу полегчало. Выдали рецепт. Сказали всегда при себе иметь лекарство, так как всякое может случиться, раз уж организм так реагирует.

Карина говорит, что психологически с аллергией жить довольно сложно. Та ситуация девушку очень испугала.

— С тех пор лес не посещаю, босая тоже не хожу по траве. Если вижу осу, то стараюсь скорее убраться подальше, — объясняет девушка. — Летом стараюсь больше проводить времени дома, на всякий случай. В нашем городе действительно большого скопления ос не заметила. Пока повезло, и больше не кусали. Я слышала, что такое анафилактический шок, это очень страшно. Слава богу, меня пронесло. Но я понимаю, что когда-нибудь может случиться и пострашнее реакция. Но, конечно, надеюсь, что такое не произойдет. Стараюсь об этом не думать и жить обычной жизнью, но все родные предупреждены в случае чего.

«Оса залезла между глазом и очками»

Дмитрий минчанин, ему 44 года. Он говорит, что до 25 лет даже не знал, что у него аллергия. До тех пор, пока оса не ужалила его за веко.

— Я приехал к родителям и по дороге домой встретил осу, которая залезла мне между глазом и очками. Она дважды ужалила в веко, видимо, в панике, — вспоминает мужчина. — Я сначала не понял, что произошло. Но минут через пять, дойдя до родителей, открыл дверь «по радару», потому что ничего не видел. В голове был туман. Через десять минут меня привезли в отделение неотложной помощи районной больницы. Судя по эмоциям врачей (а матерных слов по поводу моей «инопланетности» было много), такого человека-арбуза они не видели за все время своей работы. В итоге сделали мне укол — и отвезли домой. Примерно через неделю все прошло.

С тех пор, по словам Дмитрия, с весны по декабрь у него идет активная фаза войны с осами. Ежегодно.

— Видимо, им что-то нравится в моем теле или наоборот. Причем осознал это не только я, но и родственники с друзьями: сколько бы людей ни было вокруг, голову дурить эти гады будут только мне. Может быть, поэтому они часто меня зовут на рыбалку и в лес, — шутит собеседник. — После происшествия, все время с весны по начало зимы, у меня с собой антигистаминные препараты. Потому что после укуса — 100% это место опухает, чешется, повышается температура. Если не выпить сразу таблетку (я обычно принимаю две), то до больницы можно не доехать. Что касается нынешнего года, так мне кажется, что количество ос такое же, как и раньше. Судя по всему, они более агрессивны только в жаркое время года. Но меня покусали еще в марте, когда снег не сошел.

«Мой случай интересен тем, что это приобретенная аллергия после стресса организма от укуса шершня»

Гродненец Виктор сейчас живет в Германии. Ему 35 лет. Сильная аллергия на укусы ос появилась у него примерно в 12−14 лет.

— Мой случай интересен тем, что это приобретенная аллергия после стресса организма от укуса шершня. Я не знал, что такое бывает, — рассказывает мужчина. — На даче поселились шершни, и я решил, что это хорошая идея — самому с ними разобраться. После второго укуса начался отек по всему телу, провел в больнице неделю. С тех пор острая реакция на укусы ос, пчел и т.д. Хотя до этого пчелы жалили десятки раз. Интересно, что больше нет аллергии ни на что.

Он говорит, что дальше отека дело не заходило, но в случае укуса насекомого мужчина сразу же принимает антигистаминное.

— Последний раз оса ужалила меня в шею, я сначала не придал этому значения, продолжил заниматься своими делами. Но начало отекать лицо, повысилась температура, — вспоминает Виктор. — Принял таблетку, через 15 минут примерно. Через 20 минут уже отекло все лицо. Да так, что глаз было не видно. С тех пор таблетку пью сразу. И теперь у меня всегда есть с собой что-то от аллергии. К слову, сам раньше не знал, что после укуса эти лекарства надо пить курсом (неделю и т.д.). Я не переживаю по этому поводу, просто держу в голове. Может, слишком халатно к этому отношусь. Но и в анкете у врачей теперь всегда указываю аллергию на всякий случай.

Белорус говорит, что к осам и шершням он относится «с уважением» и старается обходить их стороной:

— Панического страха перед ними нет, появилось больше уважения, есть понимание, что могу не пережить их укус. В первый раз было волнительно. А сейчас, если любое полосатое насекомое укусит, то пью таблетку — не хочу рисковать.

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