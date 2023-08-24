закрыть
24 августа 2023, четверг, 13:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске задержали директора кафе «Лавка» и его друга

  • 24.08.2023, 12:48
  • 1,870
В Минске задержали директора кафе «Лавка» и его друга

По каким именно статьям они обвиняются — неизвестно.

Силовики задержали директора минской кофейни «Лавка» и его знакомого. По каким именно статьям они обвиняются — неизвестно, сообщает «Медиазона».

33-летний Дмитрий Гвай — директор минского кафе «Лавка» (речь не про известное кафе на улице Октябрьской, а другое, на Притыцкого). Он родом из поселка Усяж Смолевичского района. В 2016-м жил и работал в Слуцке, а после перебрался в Минск. Дмитрий имеет ИП, которое занимается закупками и торговлей.

Второго задержанного зовут Максим Антип. Ему 32 года, и он родом из Слуцка. Максим также занимается бизнесом — имеет собственный магазин по продаже женского белья.

Видео с задержанными мужчинами появилось на канале силовиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив