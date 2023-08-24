В Минске задержали директора кафе «Лавка» и его друга 24.08.2023, 12:48

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По каким именно статьям они обвиняются — неизвестно.

Силовики задержали директора минской кофейни «Лавка» и его знакомого. По каким именно статьям они обвиняются — неизвестно, сообщает «Медиазона».

33-летний Дмитрий Гвай — директор минского кафе «Лавка» (речь не про известное кафе на улице Октябрьской, а другое, на Притыцкого). Он родом из поселка Усяж Смолевичского района. В 2016-м жил и работал в Слуцке, а после перебрался в Минск. Дмитрий имеет ИП, которое занимается закупками и торговлей.

Второго задержанного зовут Максим Антип. Ему 32 года, и он родом из Слуцка. Максим также занимается бизнесом — имеет собственный магазин по продаже женского белья.

Видео с задержанными мужчинами появилось на канале силовиков.

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