Минчанка отдала мошенникам 18 тысяч рублей 2 24.08.2023, 12:50

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Хотя в банке предупреждали об обмане.

Очередной жертвой мошенников стала доверчивая минчанка, сообщили в МВД Беларуси.

Ей позвонил человек, который представился правоохранителем. Он сказал, что на ее имя мошенники оформили кредит. А чтобы спасти деньги и более того, вывести преступником на чистую воду, женщина должна оформить займ и перевести деньги на счет.

Минчачнка поверила и пошла в банк. Работница банка предупредила женщину о возможном мошенничестве и даже показала буклет, где подробно расписано, как обманывают людей. Она засомневалась. Но затем все-таки оформила кредит на 10 тысяч рублей.

Но еще можно было одуматься. Когда она перечисляла деньги на указанный счет, сотрудник почты еще раз предупредила, что та может стать жертвой аферистов.

Но и эти слова ее не убедили. Она перевела деньги мошенникам. Но на этом операция аферистов не закончилась. На следующий день у нее потребовали взять уже онлайн-кредит и она оформила заявку еще на 8 000 рублей. И только когда ей позвонили из банка, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

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