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В Беларуси могут перестать работать карты систем «Белкарт» и «Мир»

  • 24.08.2023, 13:17
В Беларуси могут перестать работать карты систем «Белкарт» и «Мир»

Техработы будут идти на протяжении двух часов.

25 августа с 0.00 до 2.00 Банковский процессинговый центр совместно с «Национальной системой платежных карт» проведет технологические работы, пишет БелТА.

В объявленные ночные часы возможны небольшие перерывы в обслуживании карт «Белкарт» при проведении операций в сети НСПК и карт «Мир» в торговле, пунктах выдачи наличных, устройств самообслуживания, обслуживаемых банками, подключенными к программно-техническому комплексу центра.

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