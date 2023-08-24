В Беларуси могут перестать работать карты систем «Белкарт» и «Мир»
- 24.08.2023, 13:17
Техработы будут идти на протяжении двух часов.
25 августа с 0.00 до 2.00 Банковский процессинговый центр совместно с «Национальной системой платежных карт» проведет технологические работы, пишет БелТА.
В объявленные ночные часы возможны небольшие перерывы в обслуживании карт «Белкарт» при проведении операций в сети НСПК и карт «Мир» в торговле, пунктах выдачи наличных, устройств самообслуживания, обслуживаемых банками, подключенными к программно-техническому комплексу центра.