В Беларуси могут перестать работать карты систем «Белкарт» и «Мир» 24.08.2023, 13:17

Техработы будут идти на протяжении двух часов.

25 августа с 0.00 до 2.00 Банковский процессинговый центр совместно с «Национальной системой платежных карт» проведет технологические работы, пишет БелТА.

В объявленные ночные часы возможны небольшие перерывы в обслуживании карт «Белкарт» при проведении операций в сети НСПК и карт «Мир» в торговле, пунктах выдачи наличных, устройств самообслуживания, обслуживаемых банками, подключенными к программно-техническому комплексу центра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».