СМИ: Взрывчатка была заложена в шасси самолета Пригожина

СМИ: Взрывчатка была заложена в шасси самолета Пригожина9
- 24.08.2023, 13:39
- 10,660
В момент детонации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание.
В самолет, в котором летел главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, была заложена взрывчатка. Устройство могло быть в отсеке шасси.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Shot.
Российские СМИ заявляют, что одной из версий следствия является подрыв самолета, в котором находилось руководство «вагнеровцев».
По данным СМИ, именно в районе шасси самолета произошел взрыв. В результате якобы оторвало крыло, которое ударилось в стабилизатор. Поэтому борт начал набирать высоту, а затем резко пошел вниз.
«От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП. В любом случае, без крыла и стабилизатора спасти судно не представлялось возможным», - пишут россияне.
При этом росСМИ объясняют взрывом то, что хвостовая часть самолета упала в 5 километрах от фюзеляжа.
«В настоящее время версия со взрывным устройством в шасси проверяется. В Шереметьево введено особое распоряжение - все сотрудники службы безопасности выведены на работу, вызваны из выходных и отпусков», - добавляют СМИ.
Напомним, вчера вечером в Тверской области РФ разбился самолет, на борту которого предварительно находились 10 человек. Позже Росавиация сообщила, что среди пассажиров самолета был главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин и руководство ЧВК. Официально погибель Пригожина в России до сих пор не подтвердили.
Российские государственные СМИ также сообщали, что спасатели обнаружили останки всех 10 пассажиров самолета. При этом некоторые «военкоры» озвучивают версию об уничтожении самолета средствами ПВО.