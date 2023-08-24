закрыть
24 августа 2023, четверг, 15:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Представлен первый в мире двигатель, работающий на аммиаке

7
  • 24.08.2023, 13:40
  • 3,678
Представлен первый в мире двигатель, работающий на аммиаке

Его разработали в Китае.

Китайская компания GAC заявила, что разработала первый в мире двигатель внутреннего сгорания, который работает на аммиаке. Он предназначен для легковых автомобилей, пишет «Автоцентр».

Аммиак, как и водород, рассматривается в виде экологической альтернативы бензину и дизелю. Такой мотор станет в одну линию с электрическими. Ведь при сжигании аммиака углерода выбрасывается на 90% меньше в сравнении с традиционным топливом.

В компании отметили, что недостатком аммиака является его низкая воспламеняемость и высокий уровень выброса оксидов азота. Но GAC удалось устранить эти проблемы. Новую технологию продемонстрировали на 2,0-литровом двигателе мощностью 163 л.с.

«Мы преодолели проблему, связанную с тем, что аммиак сложно быстро сжечь, и начали использовать это топливо в легковых автомобилях. Его ценность для общества неоценима», — рассказал специалист центра исследований и разработок GAC Ци Хунчжун.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив