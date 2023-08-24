Представлен первый в мире двигатель, работающий на аммиаке 7 24.08.2023, 13:40

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Его разработали в Китае.

Китайская компания GAC заявила, что разработала первый в мире двигатель внутреннего сгорания, который работает на аммиаке. Он предназначен для легковых автомобилей, пишет «Автоцентр».

Аммиак, как и водород, рассматривается в виде экологической альтернативы бензину и дизелю. Такой мотор станет в одну линию с электрическими. Ведь при сжигании аммиака углерода выбрасывается на 90% меньше в сравнении с традиционным топливом.

В компании отметили, что недостатком аммиака является его низкая воспламеняемость и высокий уровень выброса оксидов азота. Но GAC удалось устранить эти проблемы. Новую технологию продемонстрировали на 2,0-литровом двигателе мощностью 163 л.с.

«Мы преодолели проблему, связанную с тем, что аммиак сложно быстро сжечь, и начали использовать это топливо в легковых автомобилях. Его ценность для общества неоценима», — рассказал специалист центра исследований и разработок GAC Ци Хунчжун.

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