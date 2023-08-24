ВСУ разгромили «умными» бомбами JDAM штаб армии РФ на Запорожском фронте 1 24.08.2023, 13:52

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Удар был нанесен под Пологами.

Вооруженные силы Украины продолжают свое контрнаступление на Запорожском направлении. Наши защитники нанесли удар управляемыми авиабомбами JDAM по командному штабу оккупантов под Пологами.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов. Он также опубликовал соответствующее видео.

«Наши войска продолжают продвижение вперед в Запорожском направлении», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после освобождения населенного пункта Работино украинские бойцы добились новых успехов на южном участке фронта.

«На видео, украинская авиация наносит удар управляемыми авиабомбами JDAM по штабу российских оккупантов в районе Новопрокоповки (Пологовский район Запорожской области)", – добавил Бутусов.

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