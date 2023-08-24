закрыть
24 августа 2023, четверг, 15:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разгромили «умными» бомбами JDAM штаб армии РФ на Запорожском фронте

1
  • 24.08.2023, 13:52
  • 4,296
ВСУ разгромили «умными» бомбами JDAM штаб армии РФ на Запорожском фронте

Удар был нанесен под Пологами.

Вооруженные силы Украины продолжают свое контрнаступление на Запорожском направлении. Наши защитники нанесли удар управляемыми авиабомбами JDAM по командному штабу оккупантов под Пологами.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов. Он также опубликовал соответствующее видео.

«Наши войска продолжают продвижение вперед в Запорожском направлении», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после освобождения населенного пункта Работино украинские бойцы добились новых успехов на южном участке фронта.

«На видео, украинская авиация наносит удар управляемыми авиабомбами JDAM по штабу российских оккупантов в районе Новопрокоповки (Пологовский район Запорожской области)", – добавил Бутусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив