В Минске за долги продается трешка в хорошем доме 3 24.08.2023, 13:54

4,670

Квадратный метр — всего 670 долларов.

В Минске за долги собственника продают трехкомнатную квартиру в относительно новом доме и в неплохом месте. Трешка с незаконченным ремонтом выставлена на торги на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Квартиру уже пытались продать в июне, но из-за отсутствия спроса цену снизили. Теперь по начальной цене «квадрат» в трешке обойдется покупателю всего в 670 долларов, пишет Realt.by.

Трехкомнатная квартира должника располагается на улице Шафарнянской, 3. Это — микрорайон Уручье. Трешка находится в 21-этажном кирпично-монолитном доме, который сдали в 2009 году. Многоэтажный столбик соседствует с популярной зоной отдыха в Уручье. До ближайшего метро отсюда — около 10 минут ходьбы.

Данный дом, как и аналогичную высотку по соседству, строило общественное объединение «Молодежный жилой комплекс Минска». Правда, если первый дом (именно в нем продается квартира) компания возвела в срок, то со вторым возникли проблемы. В итоге ввод многоэтажки задержали на несколько лет. Ее удалось достроить только после вмешательства Лукашенко.

В 2013 году на республиканском совещании по строительству Александр Лукашенко озвучил информацию, что руководители штаба «Молодежный жилой комплекс города Минска» похитили более 1 миллиарда рублей и за счет дольщиков построили квартиры для себя. На имущество обвиняемых (полтора десятка квартир в Минске, три офиса, один дом, 12 автомобилей, 5 земельных участков) тогда был наложен арест. К слову, ФИО должника, чье жилье выставлено на аукцион, совпадает с именем бывшего председателя штаба застройщика.

Площадь квартиры, попавшей на торги, — 97 квадратных метров. Планировка жилья состоит из отдельной кухни, трех жилых комнат и двух санузлов. Квартира находится на 8-м этаже 21-этажного дома.

Судя по фотографиям, в квартире есть только частичная отделка — в трешке отсутствуют межкомнатные двери, потолки.

Среди обременений — арест суда и прокуратуры, запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя. Также известно, что в квартире зарегистрированы 2 человека. Новому собственнику придется выписывать их через суд.

Сам дом, в котором расположена квартира, повышенной комфортности: в подъезде 4 лифта, на первом этаже имеется общественная зона с мягкой мебелью. Рядом с домом — речка и парк, поликлиника, аптека, два многоуровневых паркинга, гипермаркет «Гиппо».

Начальная цена квартиры — 207 тысяч рублей (около 65 тысяч долларов). Отметим, что несколько месяцев назад эту же квартиру предлагали за 259 тысяч рублей (88 тысяч долларов).

Электронный аукцион пройдет 7 сентября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».