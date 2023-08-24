Кузнечики размером с куриное яйцо возвращаются в Новую Зеландию 1 24.08.2023, 14:22

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И это хорошая новость.

Уэта Deinacrida heteracantha – крупнейший из более чем 70 видов уэта (собирательное названием представителей семейств Anostostomatidae и Rhaphidophoridae из отряда прямокрылых), которые уникальны для Новой Зеландии, пишет techinsider.

Это насекомое может достигать длины 8,5 сантиметров и веса до 71 грамма. Для сравнения: примерно столько же весит среднее куриное яйцо.

Deinacrida heteracantha миллионы лет сосуществовал с другими дикими животными, включая динозавров. Однако к 1840 году вид был почти полностью истреблен инвазивными хищниками.

В 2012 году Оклендский зоопарк нашел несколько экземпляров Deinacrida heteracantha и начал разводить их в неволе.

Теперь природоохранная группа Project Island Song выпустила в дикую природу 300 молодых уэта в заливе Островов Новой Зеландии.

На первый взгляд, восстановление популяции гигантских кузнечиков, размером с куриное яйцо, – не самая лучшая идея. Однако исследователи говорят, что их приход на острова будет способствовать улучшение экосистемы.

Уэта могут похвастаться не только гигантскими размерами тел, но и гигантскими фекалиями. Их фекалии могут быть самыми крупными фекалиями в сравнении с размерами тела среди всех животных в мире. Они содержат огромное количество питательных веществ, которые необходимы экосистемам для здоровых почв.

Это не первая попытка воссоздания популяции: ранее на островах выпускали несколько сотен взрослых особей. Однако новая операция более деликатна, так как в этот раз на волю попали молодые уэты в возрасте до четырех месяцев.

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