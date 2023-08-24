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Российский генерал Гурулев попал в ДТП

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  • 24.08.2023, 14:29
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Российский генерал Гурулев попал в ДТП
Андрей Гурулев

В его автомобиль на встречной въехал BMW.

Депутат Госдумы РФ, генерал Андрей Гурулев попал в ДТП на улице Правды в Москве, сообщает АГН «Москва».

Также в комментарии изданию «Подъем» это подтвердил пресс-секретарь депутата Андрей Левинцев. Гурулев был за рулем Mercedes, когда в него на встречной полосе въехал водитель BMW.

«Андрей Викторович действительно попал в ДТП на своей личной машине. Он двигался по своей полосе, по улице Правды. По соседней полосе, с парковки, начал выезжать автомобиль. Встречный автомобиль начал его обруливать и въехал в Андрея Викторовича. Сильно никто не пострадал. Все живы, здоровы. В настоящий момент ожидают прибытия ДП», — рассказал Левинцев.

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