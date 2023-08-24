«Начал требовать от «бывшей» 1000 рублей и 1000 долларов» 1 24.08.2023, 14:35

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Минчанка хотела расстаться с парнем, но дело приняло неожиданный оборот.

В Минске 32-летняя женщина долгое время встречалась с 31-летним мужчиной. Однажды минчанка захотела расстаться со своим молодым человеком, но его это не устроило и начался шантаж, рассказали в управлении Следственного комитета по Минску.

Мужчина начал требовать 1000 рублей и 1000 долларов. Угрожал оклеветать ее перед родственниками и друзьями — рассказать, что она «оказывает услуги интим-характера за вознаграждение».

«Хоть это и не являлось правдой, минчанка передала указанные суммы вымогателю. На этом он не остановился — мужчина под этим же предлогом начал требовать 20 000 долларов у матери своей бывшей возлюбленной», — сообщили в УСК.

Женщина не согласилась, тогда он позвонил одной из подруг своей бывшей и оклеветал ее.

Кроме этого, мужчина говорил, что подбросит наркотики и сообщит в милицию, чтобы минчанку задержали. Для еще большего устрашения он сообщил ей, что нанял киллера, который убьет ее близких.

В итоге женщина решила обратиться в милицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК (вымогательство, с целью получения имущественной выгоды), идет расследование. Мужчине грозит от трех до десяти лет колонии.

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