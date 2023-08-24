Вот такая гойда… 3 Альфред Кох

24.08.2023, 14:36

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Альфред Кох

Убийство Пригожина всколыхнуло ближний круг Путина.

Прошел один год и сто восемьдесят дней войны. Карты ISW подтверждают сообщения как российских, так и украинских спикеров и блогеров о том, что на Мелитопольском направлении ВСУ практически полностью освободили Работино, а чуть восточнее - продолжают двигаться в сторону Вербового.

По утверждениям некоторых заслуживающих доверия экспертов, это означает, что украинские войска уже вплотную подошли ко второй линии российской обороны, которая, по массе признаков, слабее первой. Ели ее удастся прорвать, то… что из этого следует - я даже не хочу произносить вслух, чтобы не сглазить! (Но следует из этого много хорошего).

На Бердянском направлении ВСУ фактически вышли на линию чуть севернее Приютино - Заветное Желание - Керменчик. И из этого тоже вырисовываются самые заманчивые перспективы.

Короче, как минимум задача перерезать железнодорожное сообщение между Волновахой и Мелитополем теперь переходит из разряда несбыточной мечты в разряд практически решаемой задачи. Причем во вполне обозримой перспективе.

Индия успешно осуществила основной этап своей лунной программы и мягко посадила космический аппарат «Чандраян-3» около южного полюса Луны.

Это случилось всего через четыре дня после того, как аналогичная российская миссия «Луна-25» закончилась катастрофой: спускаемый аппарат врезался в поверхность Луны и разбился.

Индия на моей памяти стала второй после Китая страной, которая еще каких-то двадцать лет назад была технологическим карликом по сравнению с Россией и смиренно просила у нее высокотехнологичное оружие и прочие всякие «штучки».

Теперь Россия плетется у нее в хвосте и две подряд лунные миссии (неудачная и удачная) красноречиво об этом свидетельствуют.

Вот до чего довел Россию Путин. Космическая гонка, в отличие от войны на Земле, не может решиться пушечным мясом. И если у тебя не хватает «железа» и мозгов, то ты их не заменишь гигантским «батутом» с прыгающим на нем миллионом бессловесных зомби.

Путин таких вещей не понимает. Его картина мира механистична и статична. И в ней совершенно нет места научному и гуманитарному прогрессу. И это гарантия того, что он проиграет все.

Путин в своем скандальном обращении к саммиту БРИКС гордо (но не своим голосом) сообщил, что Россия по ВВП по паритету покупательно способности (ППС) обогнала Германию и стала, соответственно, пятой экономикой мира.

Я не буду сейчас подробно разбирать этот его пассаж. Скажу только, что сравнительные оценки стран по ВВП по ППС не вполне корректны, поскольку эта оценка (по ППС) больше подходит для подушевых оценок сравнения уровней жизни, а не размеров экономик.

И если сравнивать ВВП по ППС на душу населения, то Германия находится на 22-ом месте в мире, а Россия на 60-ом. (Германия опережает почти в два раза: 58 тыс. долл. на душу населения в Германии против 34 тыс. долл. в России).

Что же касается более корректного сравнения размеров экономик, то оно делается по ВВП в номинальном (долларовом) эквиваленте. И тут ситуация у Путина совсем не радостная: Россия находится на 11-ом месте, а Германия - на 4-ом. Иным словом - хвастаться нечем.

А что касается гибели Евгения Пригожина, то мне особенно нечего добавить к тому, что вы и без меня знаете. Совершенно ясно, что это Путин его убил. Это абсолютно все читаемо и Пригожину нужно было лоб зеленкой мазать еще тогда, когда он решил остановить свой «Марш справедливости» в шаге от Москвы. На что он надеялся - совершенно непонятно.

Но, кстати, это убийство лишний раз доказывает, что пригожинский путч был не постановкой (как говорили и писали многие шибко умные политологи), а вполне себе настоящим бунтом наемного войска.

Я и сам нет-нет, да слушал этих политологов. И в мой мозг тоже закрадывался червь сомнения, и мне тоже иногда начинало казаться, что все это был спектакль. Но вот теперь все сомнения (во всяком случае - у меня) - развеялись.

Что же касается шибко умных политологов то они могут стоять на своем сколько им заблагорассудится. Горбатого могила исправит. Да и кто их нынче слушает…

Так или иначе, но это убийство отнюдь не укрепляет власть Путина, даже если он (а с ним и шибко умные политологи) считает иначе. Потому, что это впервые когда так явно и показательно Путин расправился с тем, кто входил в его ближний круг.

До сих пор такого рода убийства Путин практиковал только в отношении своих открытых противников. Самый яркие примеры это Литвиненко, Политковская и Немцов.

Теперь месть вождя пришла в его ближний круг. Теперь каждый из этого круга не может быть спокоен на свой счет. Мало ли что придет в голову помешанному на собственной безопасности маньяку? Какие заговоры почудятся ему через месяц? Полгода? Год? На кого упадет его подозрение? Кто окажется в опале? Поди знай…

Вот такая, понимаешь, гойда…

Но нас все это интересует только с точки зрения того, как скоро они все друг другу горло перегрызут. Этим бы они очень сильно нам всем помогли. Да и себе - тоже.

А наше дело - правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слова Украине!

Альфред Кох, t.me

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