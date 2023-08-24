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Белорусов будут лечить «по-китайски»

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  • 24.08.2023, 14:44
  • 1,824
Белорусов будут лечить «по-китайски»

КНР направит врачей китайской народной медицины в Беларусь.

В Министерстве здравоохранении сообщили, что Китай направит в Беларусь врачей-экспертов китайской народной медицины. Это следует из меморандума о взаимопонимании между Минздравом Беларуси и Управлением традиционной китайской медицины провинции Ганьсу. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что меморандум о сотрудничестве подписали 24 августа 2023 года во время официального визита делегации представителей системы здравоохранения Беларуси в Китай. Ее возглавляет министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

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