Белорусов будут лечить «по-китайски»6
- 24.08.2023, 14:44
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КНР направит врачей китайской народной медицины в Беларусь.
В Министерстве здравоохранении сообщили, что Китай направит в Беларусь врачей-экспертов китайской народной медицины. Это следует из меморандума о взаимопонимании между Минздравом Беларуси и Управлением традиционной китайской медицины провинции Ганьсу. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что меморандум о сотрудничестве подписали 24 августа 2023 года во время официального визита делегации представителей системы здравоохранения Беларуси в Китай. Ее возглавляет министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.