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Офицер британской разведки: Пригожина могла убить бомба в ящике с вином

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  • 24.08.2023, 14:49
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Офицер британской разведки: Пригожина могла убить бомба в ящике с вином
Кристофер Стил

Ликвидация была организована с «намеком».

Самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795, принадлежащий военному преступнику и владельцу ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, мог потерпеть крушение из-за подаренного пассажирам ящика с вином, который впоследствии взорвался, предположил бывший офицер британской разведки Кристофер Стил в комментарии Sky News.

«Конечно, это внутренняя работа. Предполагается, что это бомба в винном ящике. Это какой – то ироничный конец для бывшего ресторатора Путина», - сказал он.

Российские СМИ также распространяют версию, согласно которой в самолете была взрывчатка, правда – в отсеке шасси.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник пишет, что одна из версий следствия состоит в том, что в районе шасси произошел взрыв, в результате которого у самолета оторвало крыло.

Предполагается, что от взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, из-за чего пилоты не имели возможности доложить о случившемся. Якобы именно по этой причине хвостовую часть самолета обнаружили в пяти километрах от фюзеляжа.

В среду, 23 августа, в Тверской области Российской Федерации разбился самолет главаря ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожина с 10 людьми на борту. Все они погибли.

Ранее был озвучен еще ряд версий того, что именно повлекло аварию самолета, в котором находились семь «вагнеровцев», включая главаря ЧВК Евгения Пригожина и ее основателя Дмитрия «Вагнера» Уткина. Они варьировались от проблем с двигателем до сбивания самолета ракетой «земля-воздух».

В частности, появлялась информация о том, что перед полетом борт отправили на «краткосрочный и непонятный ремонт». Financial Times со ссылкой на западного чиновника писала, что самолет главаря Пригожина был сбит российской системой ПВО.

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