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Режим Лукашенко сотрудничает с террористами «ДНР»

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  • 24.08.2023, 14:55
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Режим Лукашенко сотрудничает с террористами «ДНР»

Боевики договорились о поставках на миллионы долларов.

Делегация террористов из «ДНР», которая находится в Беларуси, договорилась о поставках продукции на 3 млрд российских рублей ($31,6 млн).

Речь идет о производстве силосов, поставках лифтов и из сборке. Делегация боевиков прибыла в Беларусь 23 августа. Ее члены посетили «Первую промышленную компанию», «Могилевлифтмаш», «Моготекс», провели встречу с руководством Могилевского облисполкома. Сегодня они собираются посетить «Амкодор».

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