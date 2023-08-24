Получен сигнал: Bloomberg узнал интересные нюансы о ликвидации Пригожина 3 24.08.2023, 15:06

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Самолет главаря «Вагнера» не просто «приземлили».

Евгений Пригожин не просто ликвидирован - уничтожение главаря частной российской компании «Вагнер» является мощным сигналом от российского диктатора Владимира Путина.

Взрыв в России имеет демострационный эффект, приводит американское информационное агентство Bloomberg мнение об авиакатастрофе старшого научного сотрудника Программы «Европа, Россия и Евразия» в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований Марии Снеговой.

«Путин сигнализирует о том, что произойдет со всеми, кто решится бросить вызов режиму или не подчиниться… Это мощный сигнал, и сделано намеренно в таком масштабе…», - полагает она.

Вечером 23 августа стало известно, что в Тверской области РФ потерпел крушение самолет, на борту которого находился главарь ЧВК «Вагнер» и много его пособников.

Сначала информация о том, что Евгений Пригожин умер не подтверждалась. Позже в России утверждали, что тело главаря наемников нашли и опознали. Западные СМИ писали, что самолет Пригожина сбила российская система противовоздушной обороны. Кроме того, появились сведения, что на борту самолета или на его шасси могла быть взрывчатка.

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