«Тебе понравился дом, а спустя месяц видишь, что хозяин принял меры» 24.08.2023, 15:07

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иллюстративное фото

Минчанин подробно рассказал, как купил два пустующих дома.

В этом году минчанин Александр стал собственником сразу двух пустующих домов в белорусских деревнях. Темой покупки недорогого жилья на селе мужчина, как и многие белорусы, заинтересовался в связи с появлением Единого реестра пустующих домов. Минчанин говорит, что путь от просмотра домов и изучения местности до собственно получения документов на деревенские хаты занял у него несколько месяцев. Обо всех нюансах покупки бесхозных строений Александр рассказал Realt.

Тебе понравился дом, а спустя месяц ты видишь, что «правообладатель принял меры»

− Как и многие, я начал с того, что смотрел дома на сайте Единого реестра. Некоторое время, кстати, ушло на то, чтобы разобраться, как им вообще пользоваться. У домов там есть разные статусы: «выявлен», «ведутся поиски правообладателей», «признан пустующим» и т. д. Можно смотреть все подряд, а можно только те, что уже продаются.

Сперва мужчина смотрел все подряд, объезжал интересующие его районы, внимательно изучал дома, общался с местными жителями.

− Бывало так, что я смотрел дом, он мне нравился, но спустя месяц в реестре появлялась информация, что «правообладатель принял меры по приведению дома в пригодное состояние». Это значит, что собственника нашли, и он пообещал приехать и покосить траву. Так было почти со всеми домами на Нарочи. Вероятно, собственники понимают, что могли бы заработать на продаже сами. Если же речь идет о какой-то глухой деревне, то в реестре могла появиться строчка «поступило согласие на снос». В основном это касалось очень старых домов с провалившейся крышей и покосившимися стенами. Также мог появиться статус «жилой дом не признан судом бесхозяйным». А у тебя были на него надежды.

В итоге Александр стал смотреть только те дома, которые уже прошли все этапы и через суд были признаны бесхозными. После того, как дом официально признан пустующим, местные власти должны выставить дом на продажу: либо с аукциона, либо без него.

− В реестре можно ставить различные фильтры. Я искал дома по конкретным сельсоветам (в местах, которые мне нравились) и только те, что продаются. Дальше я изучал информацию в интернете, а потом уже ехал и смотрел. Если дом мне нравился, то я уже не ждал дальнейшей информации в реестре, а шел сразу на сайты райисполкомов. Там информация по цене и всем необходимым действиям будет уже более детальная.

«Если желающих не объявится — дом твой. Если же заявителей будет хотя бы двое — объявят аукцион»

Мужчина рассказывает, что за месяц до продажи райисполкомы обязаны дать об этом информацию — в реестре, на своем сайте, в газетах.

− Вот как было на примере Вилейского райисполкома. Появляется информация, что продается такой-то дом. Ты кликаешь на документ, скачиваешь файл и там все написано — как купить, сколько стоит, куда приезжать, какие документы привезти. Сначала пустующий дом выставляют на продажу без аукциона. Если тебя он заинтересовал, то ты должен лично поехать в Вилейский райисполком с паспортом и подать заявление на покупку. Если за месяц других желающих не объявится, то повезло — дом, считай, твой. Если же заявителей окажется хотя бы двое — райисполком обязан объявить аукцион. В этом случае на сайте появится новая информация, и соответственно будет еще месяц до аукциона.

«Когда цену на домики снизили, начался весенний ажиотаж»

За весну Александр посмотрел десятки домов в Вилейском районе и в итоге выбрал три понравившихся варианта. На каждый из заброшенных домов мужчина подал заявление в райисполком.

− Дальше я подождал установленный месяц и с сожалением узнал, что на все дома, помимо меня, нашлись и другие претенденты. То есть − прямая покупка не удалась. В итоге, еще через месяц все три дома выставили на аукцион. Я же за это время немного остыл и решил, что буду бороться только за один дом. Кстати, потом я узнал интересный момент — все эти три дома продавались зимой за 1,5−2 тысячи рублей, но так как спроса не было, их никто не купил. Когда же цену на домики снизили на 50%, начался вот этот весенний ажиотаж — интересующихся загородной недвижимостью стало больше, и дома попали на аукцион.

Александр говорит, что заявка на аукцион подается не так, как на покупку. В этом случае надо ехать уже не в райисполком, а в сельсовет по месту нахождения дома. Заранее нужно оплатить задаток в размере 10% (можно через мобильный банк) и приехать в сельсовет с паспортом для регистрации на участие в аукционе.

− В день аукциона я приехал в сельсовет к 9 утра, и оказалось, что я — единственный участник торгов. Остальные потенциальные покупатели либо передумали в процессе подготовки (как и я в отношении еще двух домов), либо не доехали. Меня спросили, вы согласны приобрести дом? Я сказал «да», и мне продали дом по начальной цене в 700 рублей, увеличенной на 5%.

После покупки мужчину ждал не очень приятный сюрприз − оказалось, что в документах из суда были допущены ошибки, касающиеся назначения земли. Все бумаги в итоге переделали, но на это ушло несколько недель. Что касается стоимости, то помимо 700 рублей, минчанину пришлось заплатить 1400 рублей за оформление дома в частную собственность (цена той самой ошибки) и 250 рублей за подготовку лота к аукциону. Еще в 100 рублей обошлась регистрация в БРТИ. Итого, покупка пустующего дома в Вилейском районе обошлась Александру примерно в 2500 рублей.

«Мне понравился домик в Витебской области, и я стал следить за его судьбой»

Параллельно с покупкой дома в Минской области, минчанин вел поиски и в других областях. Так, его заинтересовал дом в живописном Лепельском районе Витебской области.

− В этом сельсовете, я не знаю по каким причинам (возможно — из-за близости Березинского заповедника), все дома продаются только с аукциона. Мне понравился там один домик, и я стал следить за его судьбой. Сперва пустующую хату выставили за 2800 рублей, но она никого не заинтересовала. Второй раз дом продавали уже за 1400 рублей, и я решил поучаствовать.

На втором аукционе Александр вновь оказался единственным участником.

− В отличие от Вилейского райисполкома, тут продажей занимался Витебский областной центр маркетинга. За его услуги мне пришлось заплатить 1100 рублей, еще 200 рублей стоило размещение объявления в прессе. В итоге, дом обошелся мне в 2800 рублей. Деньги я переводил на счет со своей карты.

Мужчина говорит, что договора об аукционах отличаются в зависимости от района. К примеру, в договоре с Витебским центром маркетинга был пункт, по которому в случае отказа от оплаты покупки участник должен заплатить штраф в сумме 3900 рублей. В Вилейском районе сумма аналогичного штрафа составляла всего 300 рублей. То есть в случае Александра, штраф был бы больше, чем плата за сам дом.

Еще одно отличие было в том, что в Витебск мужчине не пришлось ехать физически. Задаток в 10% был перечислен онлайн, а все документы центр подготовил удаленно. Подписывал их минчанин уже перед началом аукциона в Лепеле. Это было удобно, но в целом стоимость услуг агентства удивила.

«Все документы я оформил за один день»

− После покупки дома с аукциона в Лепеле я сразу поехал в сельсовет, где мне дали пакет документов для регистрации. В этот же день я поехал в БРТИ, заплатил 90 рублей, подождал 40 минут и получил свидетельство о регистрации земельного участка и дома. Все это было сделано за день.

Что касается самой процедуры покупки пустующего дома, то минчанин говорит, что это несложно. Единственное − нужно время и деньги на бензин, чтобы ездить за документами и на аукционы.

− Во всех райисполкомах и сельсоветах со мной общались очень радушно. Везде стремились помочь, что-то подсказать. За ошибку в документах я тоже не в обиде. Хорошо, что они сами ее заметили. Если бы документы не были исправлены, то мне потом бы пришлось ходить по судам.

Информацию о пустующих домах мужчина советует искать не только в реестре, но и на сайтах райисполкомов. Также не будет лишним обзванивать интересующие сельисполкомы. Там информация появляется раньше, чем у других. К тому же, в сельисполкоме всегда могут подсказать реальное положение дел — состояние дома, кто был его собственником, особенности местности и т. д.

Теперь перед Александром стоят другие вопросы. Он уже обкосил участки, расчистил территории, вынес мусор из домов. Далее последуют ремонты самих строений.

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