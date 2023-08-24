закрыть
24 августа 2023, четверг, 15:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Байден объявил о новых санкциях против России

2
  • 24.08.2023, 15:13
  • 1,470
Байден объявил о новых санкциях против России
Джо Байден

Президент США сделал знаковое заявление в связи с Днем Независимости Украины.

США вместе с другими странами мира работают над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну. Сегодня будет объявлено о новых санкциях против страны-террориста.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня народ Украины в очередной раз отмечает свой День Независимости, одновременно страдая от тотального наступления путинской захватнической войны за землю и власть. Восемнадцать месяцев украинские семьи живут под ежедневной угрозой российских ракет и реальностью жестоких атак. Но народ Украины отказался сломаться», - заявил Байден.

По словам президента США, отважные украинцы с первого вторжения Российской Федерации защищают Украину от посягательств на суверенитет и территориальную целостность. Также они демонстрируют миру то, что свобода стоит того, чтобы за нее бороться.

«Соединенные Штаты будут продолжать нашу работу вместе с партнерами по всему миру, чтобы поддержать способность Украины защитить себя от российской агрессии, отстаивать основополагающие принципы Устава ООН и помогать украинскому народу строить безопасное, процветающее и независимое будущее, которого он заслуживает», - добавил президент США.

Преданность Соединенных Штатов Америки Украине, как отметил глава Белого дома, является непоколебимой и длительной. В частности вместе с партнерами Штаты и в дальнейшем будут помогать нашей стране в долгосрочной перспективе, а также работать над тем, чтобы привлечь российские войска к ответственности за военные преступления и зверства, которые они совершили против Украины.

«И сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих принудительных перемещениях и депортациях и требовать возвращения украинских детей в их семьи», - заявил Байден.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив