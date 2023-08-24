Байден объявил о новых санкциях против России 2 24.08.2023, 15:13

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Джо Байден

Президент США сделал знаковое заявление в связи с Днем Независимости Украины.

США вместе с другими странами мира работают над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну. Сегодня будет объявлено о новых санкциях против страны-террориста.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня народ Украины в очередной раз отмечает свой День Независимости, одновременно страдая от тотального наступления путинской захватнической войны за землю и власть. Восемнадцать месяцев украинские семьи живут под ежедневной угрозой российских ракет и реальностью жестоких атак. Но народ Украины отказался сломаться», - заявил Байден.

По словам президента США, отважные украинцы с первого вторжения Российской Федерации защищают Украину от посягательств на суверенитет и территориальную целостность. Также они демонстрируют миру то, что свобода стоит того, чтобы за нее бороться.

«Соединенные Штаты будут продолжать нашу работу вместе с партнерами по всему миру, чтобы поддержать способность Украины защитить себя от российской агрессии, отстаивать основополагающие принципы Устава ООН и помогать украинскому народу строить безопасное, процветающее и независимое будущее, которого он заслуживает», - добавил президент США.

Преданность Соединенных Штатов Америки Украине, как отметил глава Белого дома, является непоколебимой и длительной. В частности вместе с партнерами Штаты и в дальнейшем будут помогать нашей стране в долгосрочной перспективе, а также работать над тем, чтобы привлечь российские войска к ответственности за военные преступления и зверства, которые они совершили против Украины.

«И сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих принудительных перемещениях и депортациях и требовать возвращения украинских детей в их семьи», - заявил Байден.

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