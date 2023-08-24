Зеленский прокомментировал смерть Пригожина

Зеленский прокомментировал смерть Пригожина1
- 24.08.2023, 15:19
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Президент Украины рассказал, кто причастен к смерти главаря наемников.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятную смерть главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина в авиакатастрофе в РФ, намекнув на причастность российского диктатора Владимира Путина.
Об этом он сказал журналистам в Киеве во время мероприятий в День Независимости страны, пишет «Интерфакс-Украина».
Зеленский также исключил причастность Украины к крушению самолета Пригожина.
«Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто отношение имеет», — резюмировал украинский президент.