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«По своей токсичности хунта превзошла Иран и Эфиопию»

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  • Телеграм-канал «Ник и Майк»
  • 24.08.2023, 15:26
  • 11,192
«По своей токсичности хунта превзошла Иран и Эфиопию»

Очередной ошеломительный позор Лукашенко.

Хунта одержала очередную «альтернативную победу» во внешней политике.

Беларусь не получила приглашение присоединиться к БРИКС, хотя и очень хотела попасть в эту организацию.

Министр странных дел Сергей Алейник был вынужден засвидетельствовать, как туда приглашали других, а его нет. По своей токсичности хунта превзошла Иран и Эфиопию.

Это очередной ошеломительный «успех».

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