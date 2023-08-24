«По своей токсичности хунта превзошла Иран и Эфиопию» 4 Телеграм-канал «Ник и Майк»

24.08.2023, 15:26

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Очередной ошеломительный позор Лукашенко.

Хунта одержала очередную «альтернативную победу» во внешней политике.

Беларусь не получила приглашение присоединиться к БРИКС, хотя и очень хотела попасть в эту организацию.

Министр странных дел Сергей Алейник был вынужден засвидетельствовать, как туда приглашали других, а его нет. По своей токсичности хунта превзошла Иран и Эфиопию.

Это очередной ошеломительный «успех».

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