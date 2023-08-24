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СМИ назвали оружие, из которого мог быть убит Пригожин

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  • 24.08.2023, 15:29
  • 15,412
СМИ назвали оружие, из которого мог быть убит Пригожин

На обшивке самолета нашли характерные следы.

Главарь российской частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин убит - на обшивке самолета, в котором он находился, после катастрофы нашли следы поражения, которые могут свидетельствовать о том, что это сработала зенитно-ракетная система С-300.

Такие же доказательства работы ЗРК найдены и телах жертв авиакатастрофы, сообщает «ВЧК-ОГПУ», ссылаясь на сведения источника.

«На телах погибших и на обшивке сохранившихся деталей самолета есть следы поражения прямоугольными осколочными элементами, похожими на «работу» С-300», - отмечается в сообщении.

Ранее британская газета Financial Times писала, что самолет с Евгением Пригожиным сбила российская система противовоздушной обороны. Также СМИ писали, что на борту самолета или на шасси могла сработать взрывчатка.

Вечером 23 августа стало известно, что в России на территории Тверской области потерпел крушение самолет, на борту которого находился главарь ЧВК «Вагнер».

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