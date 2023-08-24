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«Беларуская выведка»: Лукашенко напуган

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  • 24.08.2023, 16:13
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«Беларуская выведка»: Лукашенко напуган

Диктатор отчаянно пытается поговорить с Путиным.

Telegram-канал «Беларуская выведка» сообщает, что Лукашенко отчаянно пытается «поговорить» с Путиным, используются любые предлоги. Ответ в Кремле — «позже»:

— Стало известно, что на вчерашнем «вечернем совещании» обсуждался лагерь «Вагнера» и вопросы безопасности российско-белоруcской границы в случае обострения ситуации внутри России. Затем разговор продолжился с руководителем СБП наедине. По всей видимости обсуждали усиление мер личной безопасности Лукашенко.

Источники сообщают, что Лукашенко напуган «опалой Кремля».

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