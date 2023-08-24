«Меняем Базанова на нескольких политзаключенных» 3 24.08.2023, 16:24

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Владимир Базанов

Белорус предложил Польше задержать «футбольного полковника».

Читатель сайта Charter97.org прокомментировал новость о появлении замглавы АБФФ Владимира Базанова в Польше. Полковник приехал в соседнюю страну за туалетной бумагой:

— Я — любитель футбола, несколько десятилетий сам играю и смотрю матчи. Правда, к белорусскому футболу потерял интерес после 2020 года, как и многие, но инерционно еще слежу за новостями.

И вот — сенсация: в Польше на «закупах» вновь застали товарища Базанова. Если кто еще не знает, то проинформирую. Полковник Владимир Базанов много лет был военным комиссаром у нас в Бресте, потом его назначили председателем федерации футбола на несколько лет, а теперь за «выдающиеся достижения» понизили до заместителя.

На снимке видно, как Базанов затягивает в багажник своей шикарной легковушки туалетную бумагу. Смех да и только! Пока артиллерист Володя руководил нашим футболом, он заметно опустился во всех аспектах: результаты, привлекательность для зрителей и т.д. В этом году белорусская национальная команда и клубы вновь опозорились на международной арене. Чтобы избавиться от вони, действительно нужно много бумаги…

Но меня возмущает другое. Обычные белорусы теперь не могут получить визы, чтобы выехать в ту же Польшу или Литву по срочной нужде. Например, у меня и множества моих знакомых дети уехали за границу, спасаясь от репрессий. Мы с ними видимся только через интернет, а о живом свидании теперь только мечтаем. А этот лукашист-артиллерист бегает себе через границу без всяких препятствий! И кто же ему визы выдает?

И почему же это хитрец-начальник не в Москву-Ленинград едет, а сунется на «вражеский Запад»? Мы с друзьями шутим, что его надо было бы отправить не в польский sklep, а в подвал в белорусском значении слова. Посидел бы в подвале на хлебе и воде, а потом, может, обменяли бы полковника на несколько наших политических заключенных…

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